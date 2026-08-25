RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 35,06EUR auf Tradegate (25. August 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.





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