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    DAX trotzt weiter den Unwägbarkeiten – Deutsche Wirtschaft wächst etwas stärker

    Der DAX sollte zum heutigen Handelsstart wieder etwas Puffer zur 26 000er-Marke aufbauen können, die der Index gestern bereits erfolgreich verteidigen konnte.

    Der deutsche Aktienmarkt bleibt damit erstaunlich resilient gegenüber den wieder zunehmenden Unsicherheiten einerseits und den bevorstehenden impulsreichen Ereignissen andererseits.

    Zu den altbekannten Schauplätzen wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und Kanada und dem Krieg im Iran gesellen sich jetzt erneute Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die USA wollen jetzt auch einige chinesische Produkte mit zusätzlichen Strafzöllen belegen.

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    Währenddessen geht das Warten auf die Quartalsbilanz von Nvidia weiter und drückt auf die Preise der Halbleiteraktien. Im Vorfeld der Zahlenvorlage mit teils sehr hohen Erwartungen ziehen sich einige Investoren aus dem Sektor zurück. Die weiter steigenden Renditen am Anleihemarkt werden zunehmend zu einer Belastungsprobe für die hoch bewerteten Aktienmärkte, da die Zinsen teilweise deutlich über den Dividendenrenditen vieler S&P-500‑Unternehmen liegen.

    Die soeben vorgelegten Wachstumszahlen für Deutschland lassen die Hoffnungen auf eine Erholung der Konjunktur am Leben. Das Statistische Bundesamt hat den Anstieg des BIPs im zweiten Quartal von 0,2 auf 0,3 Prozent nach oben revidiert. Damit setzt sich der positive Trend fort. Wichtig werden heute noch der ifo-Geschäftsklimaindex, der diese Tendenz unterstreichen könnte, und das US-Verbrauchervertrauen am Nachmittag.

    Der DAX scheint sich weiter von den Entwicklungen an der Wall Street abkoppeln zu können und sollte sich aus technischer Sicht heute in einer Handelsspanne zwischen 26 050 und 26 300 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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