ANALYSE-FLASH
RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
- RBC bestätigt Zalando mit Kursziel von 28 Euro
- Schwache Konsumstimmung in Deutschland analysiert
- Next und Zalando profitieren vom Onlinehandel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 22,99 auf Tradegate (25. August 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +22,27 %/+65,94 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Schrei vor Glück!!
Trading Kauf bei 24,2€ - die 24€ hält bis jetzt im Tagesverlauf, mal schauen ob es mit den Amis so bleibt, ansonsten 2.Position…
..und die Front der Skeptiker ist verstummt