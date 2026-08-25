RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 22,99 auf Tradegate (25. August 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +22,27 %/+65,94 % bedeutet.