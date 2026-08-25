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    Aktien Asien

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    Leichte Gewinne nach schwachem Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen legen nach Verlusten leicht zu
    • Nvidia-Zahlen sollen Hinweise zum KI-Boom liefern
    • USA planen im Iran-Krieg Sanktionen gegen China
    Aktien Asien - Leichte Gewinne nach schwachem Wochenstart
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Technologiewerte wurden durch schwache Vorgaben von der Wall Street belastet, erholten sich im Handelsverlauf jedoch wieder. In den Fokus rückten zunehmend die zur Wochenmitte anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia .

    Die Anleger dürften die Nvidia-Zahlen genau analysieren, um Hinweise darauf zu erhalten, ob der KI-Boom an Dynamik verliere, so Frederic Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC Holdings.

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    Im Iran-Krieg hat die US-Regierung am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg" signalisiert, bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Experten bezeichneten die Pläne noch als zu unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank.

    An der Börse in Japan stieg der Nikkei 225 um 0,5 Prozent auf 65.856 Punkte.

    In Südkorea verzeichnete der Leitindex Kospi ein Plus von 0,7 Prozent. Hyundai Motor stiegen um 1,5 Prozent, nachdem der Autohersteller mit der Gewerkschaft eine vorläufige Einigung über Löhne und Bonuszahlungen erzielt hat.

    Wenig tat sich an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte zuletzt wenig verändert, der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab leicht um 0,2 Prozent nach.

    In Australien schloss der S&P ASX 200 0,7 Prozent im Plus mit 9.165 Punkten./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 180,8 auf Tradegate (25. August 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,26 %/+74,67 % bedeutet.





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