ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Novo Nordisk auf 275 Kronen - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Novo-Nordisk-Kursziel auf 275 Kronen
- Umsatzprognose 2026 steigt um fünf Prozent dank Ozempic
- 2027 sieht der Analyst kaum Wachstumspotenzial
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 40,48 auf Tradegate (25. August 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 138,49 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +572,70 %/+712,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 275 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.
Die Analysten sind offensichtlich sehr Lilly-zentriert, da es sich um ein amerikanisches Unternehmen handelt und
Bei einem KGV von 11 in einem potenziell fast unbegrenzten Markt ist Novo massiv unterbewertet,
Das einzige Problem, das sich für mich kurz- und mittelfristig abzeichnet, ist weder Lilly noch eine fehlende Nachfrage – ganz im Gegenteil:
Lilly hat mit Mounjaro und Zepbound zweifelsfrei zwei sehr starke Injektionen am Start;
Sobald Amycretin voraussichtlich 2029 oder eher 2030 den Markt erreicht, werden ganz andere Faktoren wie das Nebenwirkungsprofil,
Anhand der folgenden Fakten wird deutlich, dass Lillys Foundayo wie Blei in den Regalen liegen bleibt:
Die Analysten haben dieses Risiko anhand der aktuellen Zahlen jedoch erst zu einem kleinen Teil bzw. überhaupt nicht eingepreist.
- Allgemeiner Wall-Street-Konsens: 1,5 Milliarden $
- Citi Research (Spitzenreiter): 2,8 Milliarden $
- Bernstein: 2,0 bis 2,5 Milliarden $
- Jefferies: 1,6 Milliarden $
- Realer Umsatz (Trend-Hochrechnung): 250 bis 350 Millionen $
Analysten denken, dass LillyDirect in den USA die Trendwende bringen kann, aber sie unterschätzen das finanzielle Risiko vollkommen,
Langer Rede, kurzer Sinn: Ich rechne mit einer Abschreibung von bis zu einer Milliarde US-Dollar,
Ich wünsche Eli Lilly viel Glück, aber um dieses Debakel auszugleichen,
Ich glaube, die meisten Analysten haben die volle Tragweite des De-facto-Monopols auf orale Peptide noch nicht verstanden.
Der reale Alltagsschnitt (inklusive Therapieabbrüchen):
– Novo Nordisk (Wegovy 25 mg): 14,0 % Gewichtsverlust nach 68 Wochen (+25 % mehr Gewichtsverlust als Lilly)
– Eli Lilly (Foundayo 36 mg): 11,2 % Gewichtsverlust nach 72 Wochen
Der optimale Spitzenwert (bei lückenloser Einnahme):
– Novo Nordisk (Wegovy 25 mg): 16,6 % Gewichtsverlust nach 68 Wochen (+33,8 % mehr Gewichtsverlust als Lilly)
– Eli Lilly (Foundayo 36 mg): 12,4 % Gewichtsverlust nach 72 Wochen.