JPMorgan hebt Ziel für Novo Nordisk auf 275 Kronen - 'Neutral'

Die Analysten sind offensichtlich sehr Lilly-zentriert, da es sich um ein amerikanisches Unternehmen handelt und

bei einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar sehr viel Geld im Spiel ist;

allerdings werden sie den Finger nicht ewig auf dem Dampfkochtopf halten können.

Bei einem KGV von 11 in einem potenziell fast unbegrenzten Markt ist Novo massiv unterbewertet,

zumal man die einzige Tablette auf dem Markt hat, die am Patienten auch wirklich funktioniert,

und mit Amycretin den „Heiligen Gral aller Adipositas Medikamente“ als Injektion und Tablette in Phase 3 in der Hinterhand hält.





Zudem hat Novo in dieser Dekade kumuliert fast 50 Milliarden US-Dollar an (Total Capital Employment for Manufacturing) in die Zukunft investiert;

im Gegensatz zu Lilly ist dort alles voll integriert und muss nicht teuer von aussen zugekauft werden.

Das einzige Problem, das sich für mich kurz- und mittelfristig abzeichnet, ist weder Lilly noch eine fehlende Nachfrage – ganz im Gegenteil:

Novo braucht schlichtweg Zeit, bis das Werk in Irland (Athlone) und die Catalent-Werke online gehen und ihre volle Kapazität erreichen,

da sich die Produktion der Tabletten derzeit nicht schnell genug steigern lässt.

Lilly hat mit Mounjaro und Zepbound zweifelsfrei zwei sehr starke Injektionen am Start;

das Nachfolgeprodukt Retatrutide (Phase 3) ist jedoch abseits des reinen Gewichtsverlusts in Bezug auf Nebenwirkungen

und die Blutzuckersenkung im direkten Vergleich unterlegen. Bei einer Gewichtsabnahme von rund 30 % ist ohnehin eine natürliche Grenze erreicht,

ab der man sich in Regionen chirurgischer Magenverkleinerungen bewegt, wo es für den Patienten medizinisch wieder gefährlich wird.

Sobald Amycretin voraussichtlich 2029 oder eher 2030 den Markt erreicht, werden ganz andere Faktoren wie das Nebenwirkungsprofil,

die Abbruchrate sowie der Schutz von Herz, Leber, Blutdruck und Gefässen sowie die Unterdrückung des Food Noise den entscheidenden Unterschied machen.





Wer Geduld hat und bei Kursschwankungen nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, findet hier die Chance vor, langfristig zu profitieren,

dass ein KGV von 11 für ein solches Wachstumsunternehmen mit solch aussergewöhnlich guten Finanzzahlen wie Novo Nordisk

eine beispiellose Fehlbewertung darstellt, sollte einem eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen.



