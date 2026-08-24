138,07 Prozent p.a.!

Broadcom zählt zu den bedeutenden Akteuren im aktuellen KI-Boom. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt der Chipspezialist auf eine umstrittene Finanzierung seines Absatzes. Das Management von Broadcom verhandelt mit Kreditgebern über die Aufnahme von mehr als 60 Milliarden USD Schulden zur Finanzierung von KI-Chips, von denen unter anderem das Unternehmen Anthropic profitieren könnte. Berichten zufolge befinden sich Blackstone und Apollo Global Management in Gesprächen über eine Beteiligung an dieser Finanzierung. Das potenzielle Volumen der Transaktion verdeutlicht die erhebliche Kapitalmenge, die in den Ausbau der KI-Infrastruktur investiert wird. Zudem gerät Broadcom zunehmend unter Druck, da der Wettbewerber Marvell Technology bei Google Fuß gefasst hat. Google gehört zu den wichtigsten Kunden von Broadcom.

Die oben im Text skizzierte Konkurrenzsituation für Broadcom hatte in der vergangenen Woche starken Druck auf den Aktienkurs zur Folge. So gaben die Papiere gut 16 Prozent nach. Mittlerweile notieren die Aktien rund 27 Prozent unter dem Allzeithoch. Generell hat sich der Hochlauf der Aktie ausgehend von Ende Oktober 2022 abgeschwächt. Seit dem Kurssprung am 4. September 2025 aufgrund außergewöhnlicher Quartalszahlen ist die Kursentwicklung als Seitwärtsrange zu charakterisieren. Diese Range könnte sich die kommenden 7,5 Wochen innerhalb der Grenzen zwischen 312,52 USD auf der Unterseite und 580,87 USD auf der Oberseite fortsetzen. Dabei ist ein Test der oberen Grenze in diesem Zeitabschnitt nahezu auszuschließen, da der Marktpreis der Aktie einen perfekten Geschäftsverlauf bereits eingepreist hat. Kritischer ist die untere Grenze zu sehen, nachdem die Zweifel am Fortbestehen des KI-Booms anwachsen könnten. Fundamental betrachtet sind außergewöhnliche Steigerungen des Bilanzgewinns eingepreist. So geht die Konsensschätzung im Zeitraum 2024/25 bis 2027/28 von einem Zugewinn von 392 Prozent aus. Dies hat ein Sinken des erwarteten KGVs 2027/28 auf 15,79 zur Folge, was dem günstigsten Wert der vergangenen 10 Jahre entspricht. Hier könnte es sich um eine schwer zu erkennende Gewinnblase handeln.

Broadcom Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Broadcom Inc. (FE53RG), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 600,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 24. August 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,33 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 138,07 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 312,52 USD fällt oder über den Widerstand bei 580,87 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Broadcom Inc. (Stand: 24.08.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE53RG Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,13 / 8,33 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Broadcom Inc. obere KO-Schwelle: 600,00 USD akt. Kurs Basiswert: 360,65 USD Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 138,07 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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