Wer weiter mit Iran handelt, könnte den Zugang zum US-Dollar verlieren

Am stärksten betroffen wäre China. Peking nimmt nach Angaben der US-Regierung rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte ab. 2025 lag das offiziell gemeldete Handelsvolumen beider Länder bei 9,96 Milliarden US-Dollar; hinzu kamen laut US-China Economic and Security Review Commission iranische Rohölexporte nach China im Wert von rund 31,2 Milliarden US-Dollar, die in den offiziellen Zahlen nicht auftauchten. Ein großer Teil läuft über unabhängige Raffinerien, Zwischenhändler und Zahlungen außerhalb des Dollarsystems. Doch selbst China dürfte den Zugang zum US-Dollar und zum US-Markt nicht leichtfertig riskieren. Dan Wang von der Eurasia Group erwartet deshalb, dass staatliche Banken und Ölkonzerne die Vorgaben hinter den Kulissen strenger einhalten könnten.

Donald Trump will Irans wirtschaftliche Lebensadern kappen und droht Unternehmen, Banken und anderen Organisationen mit dem Ausschluss vom US-Dollar-System, wenn sie Teheran weiter beim Handel unterstützen. Wie CNBC berichtet, könnte die angekündigte "Economic D-Day"-Kampagne genau jene Handelsströme unterbrechen, die Irans Wirtschaft nach fast sechs Monaten Krieg am Laufen halten – mit Folgen vor allem für China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, den Irak und Indien.

Noch direkter trifft der Konflikt die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Der Handel mit Iran lag 2024 bei rund 28 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig gelten Dubai und das Finanzsystem der Emirate als zentraler Umschlagplatz für iranischen Handel und Schattenfinanzierung. Nach iranischen Raketenangriffen setzten die VAE zuletzt bereits Handels- und Finanztransaktionen mit Teheran aus.

Auch die Türkei und der Irak hängen bei Energie weiter stark vom Iran ab. Ankara bezog zuletzt 18,6 Prozent seiner Erdgasimporte aus Iran. Der Irak zahlt Teheran Berichten zufolge jährlich rund vier bis fünf Milliarden US-Dollar für Gas zur Stromerzeugung; iranischer Strom deckte zuletzt mehr als 30 Prozent der irakischen Erzeugung. Neue US-Sanktionen könnten genau diese Zahlungen erschweren.

Indien wäre ebenfalls betroffen. Neu-Delhi hatte im April nach sieben Jahren erstmals wieder iranisches Rohöl importiert. Sollte Washington seine Drohung umsetzen und auch ausländische Raffinerien sanktionieren, könnte dieser Handel bereits wieder enden.

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Für Anleger liegt das Risiko damit nicht nur im Iran selbst. Trumps Kurs könnte Ölströme, Banken und Handelsbeziehungen von China bis Indien treffen. Je konsequenter Washington den Zugang zum US-Dollar als Druckmittel einsetzt, desto größer wird das Risiko neuer Verwerfungen bei Energie, Handel und Schwellenländern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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