Star Copper absolviert sieben Step-out-Bohrlöcher in der Nordosterweiterung von Star Main

--Protokollierung einer porphyrischen Kupfermineralisierung über die historischen Ausmaße hinaus. Das historische Bohrloch S-025 (269 Meter mit 0,42 % Kupfer und 0,198 g/t Gold) liefert Grundlage für die Step-out-Bohrungen; die Analyseergebnisse aller sieben Bohrlöcher stehen aus.

Vancouver, British Columbia / 25. August 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (WKN A416ME) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, über den aktuellen Stand seines vollständig finanzierten, 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramms 2026 auf seinem Vorzeigeprojekt Star in der Region Golden Triangle in British Columbia (Kanada) zu informieren.

Seit dem Abschluss der ersten vier Bohrlöcher in dieser Saison bei Star East, Star North und Copper Creek (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2026) konzentrieren sich die Bohrarbeiten auf das Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel Star Main, wo die jüngsten Diamantbohrungen niedergebracht wurden, um das oberflächennahe hypogene mineralisierte System zu erproben und nach Nordosten über die in der Vergangenheit definierten Ausmaße hinaus zu erweitern. Bei den geologischen Protokollierungen während des Programms wurden eine porphyrische Alteration und eine Chalkopyritmineralisierung identifiziert; die Analyseergebnisse aller sieben Bohrlöcher stehen noch aus.

Highlights

In der Nordosterweiterung von Star Main wurden sieben Diamantbohrlöcher (S-063, S-064, S-065, S-066/66A, S-067 und S-069) über insgesamt 2.489 Meter niedergebracht; die Analyseergebnisse aus allen Bohrlöchern stehen aus.

Die Grundlage für die Step-out-Bohrungen lieferten das historische Bohrloch S-025 (269 Meter mit 0,42 % Kupfer und 0,198 g/t Gold ab 7 Metern) und das Bohrloch S-054A (183 Meter mit 0,28 % Cu ä q ab 26 Metern, einschließlich 45 Metern mit 0,47 % Cu ä q ab 137 Metern) aus dem Jahr 2025; sie haben die Bohrdichte im Umfeld dieser beiden Bohrlöcher deutlich erhöht und zugleich geologische Informationen in lateraler und vertikaler Ausdehnung über die zuvor definierten Ausmaße von Star Main hinaus geliefert.

Die geologische Protokollierung hat bei den Bohrungen in der Nordosterweiterung wichtige porphyrische Eigenschaften wie eine Kalialteration, Quarz-Sulfid-Erzgänge und eine weitverbreitete Chalkopyritmineralisierung identifiziert – von Oberflächennähe in S-066A bis in mehr als 300 Meter Tiefe in S-067, dem tiefsten Bohrloch des Programms mit 482 Metern.

Die Bohrungen waren darauf ausgelegt, die Kontinuität und die Geometrie der Mineralisierung oberhalb der interpretierten Verwerfungszone zu prüfen; S-067 und S-069, die vom selben Standort mit unterschiedlichen Orientierungen niedergebracht wurden, liefern wichtige Beschränkungen der Geometrie der mineralisierten Zonen im Nordostkorridor.

Die Analyseergebnisse werden zusammen mit den Daten aus den geophysikalischen 3D-IP- und MT-Vermessungen, die derzeit in das Geomodell eingepflegt werden, zur Verfeinerung des Modells der Nordosterweiterung sowie zur Priorisierung von Zielen für Anschlussarbeiten, einschließlich tiefer gelegener Möglichkeiten in Richtung Westen und in der Tiefe, verwendet.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, sagt dazu: „Die Bohrungen in der Nordosterweiterung stellen die ersten systematischen modernen Bohrarbeiten auf dieser Seite von Star Main dar und sollten der Klärung einer Frage dienen: Erstreckt sich das System, das eines der stärksten historischen Bohrlöcher bei Star Main hervorgebracht hat, über die in der Vergangenheit definierten Ausmaße hinaus? Anhand der Protokollierungen wissen wir, dass die Wirtsgesteine, die porphyrische Alteration und Chalkopyrit vorhanden sind; die Analyseergebnisse werden den Gehalt liefern. Das historische Bohrloch S-025 bietet eine wichtige Grundlage für das Modell für die Nordosterweiterung, da es 269 Meter mit 0,42 % Kupfer und 0,198 g/t Gold von 7 bis 276 m Tiefe durchteuft hatte. Bei jüngeren Bohrungen wurden in S-054A 183 Meter mit 0,28 % Cuäq ab 26 Metern Tiefe, einschließlich 45 Meter mit 0,47 % Cuäq ab 137 m, ermittelt, was zusätzliche Unterstützung für eine genauere Erprobung der nordöstlichen Ausdehnung des Systems Star Main bietet. Nachdem die Analyseergebnisse ausstehen und die Daten aus unserem geophysikalischen 3D-Programm derzeit in das Geomodell eingepflegt werden, wollen wir die kombinierten Datensätze zur Verfeinerung des Modells für die Nordosterweiterung sowie zur Bewertung vorrangiger Ziele für Anschlussbohrungen, einschließlich tiefer gelegener Möglichkeiten in Richtung Westen und in der Tiefe, verwenden. Es bestehen gute Chancen, dass die Nordosterweiterung das Modell um eine oberflächennahe hypogene Mineralisierung ergänzen kann, was erneut bestätigt, dass Star Main alle Eigenschaften eines weitläufigen Porphyrsystems aufweist. Zusammen mit der sichtbaren Mineralisierung, die wir zu Beginn der Saison bei Star East, Star North und Copper Creek durchteuft haben, tragen die Bohrungen in der Nordosterweiterung zur wachsenden Beweislage bei, dass Star ein großes Porphyrsystem mit mehreren Zentren beherbergt. Wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse nach Erhalt zu veröffentlichen.“ – siehe Abbildungen 1 und 2.

Abbildung 1 – Bohrungen in der Nordosterweiterung von Star Main mit den im Jahr 2026 absolvierten Bohrlöchern (in Magenta), den geplanten Bohrlöchern (in Gelb) und den historischen Bohrungen im Verhältnis zu den aktuellen Ausmaßen des Modells in Draufsicht. Star Copper, 2026.

Beobachtungen auf Grundlage der Bohrlöcher zur Erweiterung von Star Main nach Nordosten

Die nachstehenden Beobachtungen beruhen auf der visuellen Protokollierung des Bohrkerns durch die Geologen des Unternehmens. Visuelle Schätzungen einer Mineralisierung und Alteration sind kein Ersatz für die Laboranalyse und sollten nicht als ein verlässlicher Hinweis auf den Gehalt erachtet werden; der Gehalt und die Ausmaße der Mineralisierung können nur durch Analyseergebnisse bestimmt werden. Die Analyseergebnisse für alle Bohrlöcher, über die hierin berichtet wird, stehen aus. (Anmerkung: Angaben zu den Standorten der Bohrlöcher finden Sie in Tabelle 1.)

S-063 wurde rund 60 Meter östlich von S-054A entlang der interpretierten nordöstlichen Erweiterung von S-025 angesetzt. Es ist dies ein wichtiges Step-out-Bohrloch, das darauf ausgelegt war, zu bestimmen, ob sich der bei vorherigen Bohrungen identifizierte mineralisierte Korridor weiter nach Nordosten fortsetzt.

Mit S-064, das etwa 60 Meter nordöstlich von S-025 niedergebracht wurde, sollte die nordöstliche Erweiterung in größerer Tiefe erprobt werden. Bei der geologischen Protokollierung wurde eine Mineralisierung in mehreren intrusiven und vulkanischen Einheiten zusammen mit einer porphyrischen Alteration und einer Sulfidbildung identifiziert. Eine bemerkenswerte Sulfidmineralisierung wurde in Teilen eines Abschnitts von etwa 133 bis 252 Metern festgestellt.

Abbildung 2 – Kern aus Diamantbohrloch S-064 in 148,6 m Tiefe mit mineralisierten Erzgängen mit Chalkopyrit. Star Copper, 2026.

In S-065, das ungefähr 60 Meter südlich von S-054A angesetzt wurde, wurde eine mächtige Abfolge durchteuft, die von Augit-Plagioklas-Porphyr und dazugehörigen vulkanischen Einheiten dominiert war. Eine kupferhaltige Sulfidmineralisierung wurde in einem beträchtlichen Teil des Bohrlochs protokolliert, wobei zwischen etwa 166 und 289 Metern aussichtsreiche geologische Verhältnisse identifiziert wurden.

S-066 und S-066A, rund 60 Meter südöstlich von S-025, dienten der Erprobung der Kontinuität innerhalb des breiteren nordöstlichen Korridors. In S-066 stieß man in bedeutenden Abschnitten des 280-Meter-Bohrlochs auf eine umfangreiche porphyrische Alteration und eine chalkopyrithaltige Mineralisierung. Das Anschlussbohrloch S-066A erreichte eine Tiefe von 330 Metern, wobei von relativ geringer Tiefe bis etwa 306 Metern eine weitläufige Mineralisierung festgestellt wurde, die von einer mächtigen Kalialteration und Zonen mit einer ausgeprägteren Sulfidbildung begleitet wurde.

S-067 war mit 482 Metern das tiefste Bohrloch der auf die Nordosterweiterung ausgerichteten Bohrungen. In diesem Bohrloch wurden über einer beachtlichen vertikalen Ausdehnung alteriertes und mineralisiertes Vulkan- und Intrusivgestein durchteuft, wobei in bedeutenden Teilen des Bohrlochs eine chalkopyrithaltige Mineralisierung festgestellt werden konnte; die aussichtsreichen geologischen Verhältnisse setzten sich unterhalb von 300 Metern fort.

S-069, das von ungefähr demselben Standort wie S-067 aus, aber mit einer seichteren Orientierung bis in eine Tiefe von 327 Metern niedergebracht wurde, erprobte das geologische Paket von einem anderen Winkel aus. Innerhalb der oberen vulkanischen und porphyritischen Abfolge wurde eine Mineralisierung protokolliert; Teile des tieferen Abschnitts wiesen hingegen eine generell schwächere Mineralisierung auf. Zusammen liefern S-067 und S-069 wichtige Informationen für die Eingrenzung der Geometrie und der Orientierung der mineralisierten Zonen im Nordostkorridor.

Abbildung 3 – Querschnitt des historischen Bohrlochs S-025 in der Nordosterweiterung von Star Main mit den geplanten und jüngsten Bohrungen im Umfeld. Star Copper, 2026.

Zusammengenommen haben die Bohrungen in der Nordosterweiterung die Bohrdichte im Umfeld von S-025 und S-054A deutlich erhöht und zugleich geologische Informationen in lateraler und vertikaler Ausdehnung über die zuvor definierten Ausmaße von Star Main hinaus geliefert (siehe Abbildung 3). Die Protokollierungen identifizieren weiterhin wichtige porphyrische Eigenschaften wie eine Kalialteration, Quarz-Sulfid-Erzgänge und eine weitverbreitete Chalkopyritmineralisierung.

Nächste Schritte

Die Analyseergebnisse der abgeschlossenen Bohrlöcher werden zur Priorisierung der Anschlussbohrungen im Rahmen der weiteren Umsetzung der distriktweiten Explorationsstrategie durch Star Copper verwendet.

Fortschrittliche Untersuchungen bei den Zielgebieten unter Einsatz der 3D-IP- und MT-Verfahren von Quantec. Nach Abschluss wird Star Copper Bohrungen zur Erprobung zusätzlicher vorrangiger Ziele niederbringen.

Ziel ist es, das Modell eines ineinander verschachtelten Porphyrsystems weiterzuentwickeln bzw. stärker in den Fokus zu rücken, was unsere Bemühungen hinsichtlich einer ersten Ressourcenbewertung und der Schaffung des entsprechenden Shareholder Value deutlich fördern wird.

Nachdem mittlerweile das Vorkommen mehrerer mineralisierter Systeme auf dem Konzessionsgebiet bestätigt wurde, hat das Projekt Star nach Auffassung des Unternehmens das Potenzial, sich über eine einzelne Porphyrentdeckung hinaus zu einem bedeutenden Kupfer-Gold-Distrikt im Golden Triangle in British Columbia zu entwickeln.

Tabelle 1 – Angaben zu den Standorten der gemeldeten Bohrlöcher. Star Copper, 2026.

Bohrloch Jahr Betreiber Koordinaten (NAD83 UTM ZN9) Azimut/Neigung Zieltiefe (m) S-025* 2013 Prosper Gold 339933E, 6458268N, 1126m 270°/-85° 410 S-054A 2025 Star Copper 339992E, 6458294N, 1124m 270°/-85° 413 S-063 2026 Star Copper 340052E, 6458318N, 1116m 270°/-85° 321 S-064 2026 Star Copper 339952E, 6458405N, 1147m 180°/-87° 402 S-065 2026 Star Copper 339992E, 6456241N, 1114m 270°/-85° 347 S-066/66A 2026 Star Copper 339969E, 6458325N, 1132m 250°/-82° 280/330 S-067 2026 Star Copper 340012E, 6458414N, 1143m 180°/-87° 482 S-069 2026 Star Copper 339012E, 6458414N, 1143m 000°/-50° 327

* Das historische Bohrloch S-025 wurde ursprünglich von Prosper Gold Corp. im Jahr 2013 niedergebracht, wie in dem beim Mineral Titles Branch der Provinz British Columbia eingereichten Bewertungsbericht 34836 aus dem Jahr 2014 dokumentiert.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Activation Laboratories (Actlabs), ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierte Person

Jeremy Hanson, P. Geo., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen sowie Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, seine neu erworbenen Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „nimmt an“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star, den Zeitpunkt und die Ergebnisse der ausstehenden Analysen, die Integration der geophysikalischen Daten in das Geomodell des Unternehmens sowie den Zeitpunkt und den Umfang von Anschlussbohrungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,28 % und einem Kurs von 0,491EUR auf Tradegate (25. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.