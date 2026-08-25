Bis zu 44 % Rabatt auf die ergonomischen Stuhlserien Maxis, Omni SE und Omni Pro

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Die LiberNovo Support Week ist nun in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich angelaufen. Bis zum 8. September gibt es auf die Maxis-Serie, Omni SE und Omni Pro in der EU bis zu 44 % Rabatt und im UK bis zu 39 % Rabatt, dazu drei Geschenkstufen und dreifache Punkte für Mitglieder.

Der Name hat eine doppelte Bedeutung. Unterstütze deinen Körper. LiberNovo-Stühle passen sich an, wenn du dich nach vorne beugst, aufrecht sitzt oder dich zurücklehnst, anstatt dich in einer festen Haltung zu fixieren. Unterstütze deinen Weg. Mit „Create for Creators“ unterstützt LiberNovo Entwickler, Designer, Streamer und Gamer, die ihre Arbeit im Sitzen verrichten.

Maxis-Serie: Für kräftigere Staturen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Maxis-Serie, die vom Rahmen an für größere, kräftigere und schwerere Nutzer ausgelegt ist. Eine Sitztiefe von 52 cm stützt einen größeren Teil des Oberschenkels, das breitere Polster lässt Spielraum zum Hin- und Herbewegen und die verstärkte Struktur ist für bis zu 181 kg ausgelegt. Die fünfstufige Neigungsverstellung reicht von 105° bis 160° und erfolgt über progressive Federn, sodass die Stütze in jedem Winkel stabil bleibt, auch bei einem schwereren Körperbau. Es sind drei Ausführungen erhältlich: Maxis Manual, Maxis Electric und Maxis Airflow. Jede Bestellung aus der Maxis-Serie während der Support Week erhält eine kostenlose 3D-Augenmaske.

Omni Pro und Omni SE

Omni Pro eignet sich für lange Sitzphasen und wärmere Räume und kombiniert eine motorisierte Lendenwirbelverstellung, die OmniStretch-Rückenstreckfunktion sowie die im Sitz integrierte Active Airflow-Belüftung. Omni SE bietet dieselbe dynamische Stützkraft in einer manuell verstellbaren Ausführung – der einfachste und kostengünstigste Einstieg in dynamische Ergonomie.

Unterstützung, die Bestand hat

Seit dem 14. August beträgt die Standardgarantie auf den Rahmen der gesamten LiberNovo-Sitzmöbelreihe sechs Jahre statt bisher fünf. Auf elektronische und motorische Komponenten gilt weiterhin eine Garantie von zwei Jahren. Kunden, die im Rahmen der Early-Bird-Aktion eine-Anzahlung geleistet haben, behalten ihr zusätzliches Jahr und erhalten somit sieben Jahre Garantie auf den Rahmen.