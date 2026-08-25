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    BL Networks (BLNWX) kündigt umfangreiche weltweite Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen an

    BL Networks (BLNWX) kündigt umfangreiche weltweite Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen an
    Foto: YNA - dpa

    SHERIDAN, Wyoming, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- BL Networks, das unter ASN 399629 operiert, hat heute Einzelheiten zu seinem laufenden weltweiten Ausbau der Infrastruktur bekannt gegeben. BL Networks hebt dabei ein mehrjähriges Projekt hervor, das darauf ausgerichtet ist, die Nachfrage im Zusammenhang mit dem verbundenen datenschutzorientierten VPS-Anbieter BitLaunch strategisch zu decken, und bekräftigt damit seine Verpflichtung, einem wachsenden weltweiten Kreis datenschutzbewusster Cloud-Nutzer leistungsstarke Netzwerkanbindungen mit geringer Latenz bereitzustellen.

    BL Networks for BitLaunch Infrastructure timeline

    BLNWX: Die neuesten Netzwerkerweiterungen

    In den letzten drei Jahren hat BL Networks sein Ziel, der wachsenden Zahl von Internetnutzern private Infrastruktur bereitzustellen, verstärkt verfolgt. Zu den jüngsten Erweiterungen gehören:

    1.  Singapur (Mai 2026) – Das Debüt von BLNWX im asiatisch-pazifischen Raum

    Um der Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden, hat BLNWX seinen neuesten Standort in Singapur eröffnet. Der Standort wurde ausgewählt, um den BitLaunch-Kunden in der APAC-Region Dienste mit geringer Latenz bereitzustellen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Leistung beizubehalten, die die Nutzer gewohnt sind.

    2.  Amsterdam (September 2025) – Das 20-Gbit/s-Upgrade

    Amsterdam ist einer der wichtigsten Routing-Knotenpunkte Europas und daher einer der beliebtesten Standorte für Hosting-Dienste. Um der hohen Nachfrage der Nutzer gerecht zu werden, hat BL Networks einen dritten Standort in Amsterdam mit umfangreichen Modernisierungen in Betrieb genommen. Netzwerkgeschwindigkeiten von 20 Gbit/s auf Basis von Tier-1-Bandbreite mit Multi-Homing und moderner DELL-Serverhardware gewährleisten, dass selbst die bandbreitenintensivsten Workloads stabil laufen.

    3.  Bukarest, Rumänien (März 2024) – Ausbau der Präsenz in Europa

    Zwar boten die Standorte in London und Amsterdam BL Networks eine hervorragende Abdeckung in ganz Europa, doch im Osten gab es noch Verbesserungspotenzial. Die Inbetriebnahme einer neuen Rechenzentrumsregion in Bukarest sorgte für extrem niedrige Latenzzeiten für Nutzer in Osteuropa. Rumänien ist ein beliebter Standort für VPNs und Webhosting-Anbieter und verfügt über die höchsten Internetgeschwindigkeiten in der Region, sodass BitLaunch Übertragungsraten von 20 Gbit/s im Up- und Download bieten kann.

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    BL Networks (BLNWX) kündigt umfangreiche weltweite Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen an SHERIDAN, Wyoming, 25. August 2026 /PRNewswire/ - BL Networks, das unter ASN 399629 operiert, hat heute Einzelheiten zu seinem laufenden weltweiten Ausbau der Infrastruktur bekannt gegeben. BL Networks hebt dabei ein mehrjähriges Projekt hervor, das …
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