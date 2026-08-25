MS Industrie: Halbjahr stark verbessert – Cashflow steigt um 150%
MS Industrie startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu, der Auftragsbestand wächst – und die US-Serienproduktion nimmt Fahrt auf.
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- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 leicht auf 75,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 75,2 Mio. Euro).
- EBITDA um 22,3 % auf 5,2 Mio. Euro verbessert; die EBITDA-Marge erhöhte sich von 5,6 % auf 6,8 %.
- EBIT nahezu vervierfacht: von 0,5 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro; das Konzernergebnis nach Steuern drehte von −1,4 Mio. Euro auf +0,1 Mio. Euro.
- Operativer Cashflow stieg um mehr als 150 % von 3,2 Mio. Euro auf 8,3 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand von MS XTEC lag Ende Juni bei 81,7 Mio. Euro und damit 4,7 % über dem Jahresende 2025; langfristige Verträge bis 2032 umfassen über 1 Mrd. Euro.
- MS Industrie erwartet für 2026 weiterhin rund 155 Mio. Euro Konzernumsatz und ein positives Jahresergebnis; die Serienproduktion am Standort Charlotte, North Carolina, wird hochgefahren.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
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