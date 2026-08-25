ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro
- Berenberg belässt Nucera auf Hold bei 9 Euro
- Analyst Carmichael bleibt bei Nucera zurückhaltend
- Erholung der Auftragsbücher wichtig für Wachstum
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 7,84 auf Tradegate (25. August 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 990,31 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +14,65 %/+91,08 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 9 Euro
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Kaum zu glauben, dass bei einem Nebenwert mit einer Milliarde Marktkapitalisierung eine solche Nachrichtenflaute herrscht – weder positive noch negative Meldungen, der Titel ist wie eingeschlafen. Die Aktie ist völlig illiquide, lässt sich aber durch minimale Umsätze ohne fundamentalen Grund nach unten drücken. Meiner Meinung nach sind die Vorstände deutscher Aktiengesellschaften ihr Geld nicht wert – kein einziger. US-Konzerne schaffen es, Zukunftphantasie für die nächsten Jahrzehnte einzupreisen, während unsere Führungskräfte vor lauter Korrektheit und Bodenständigkeit jegliche Aktienpflege vermissen lassen.
Morgen kann man sich hier auch live einschalten zum Anlegerforum mit der nucera-IR und Fragen stellen: