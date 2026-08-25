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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Nucera auf Hold bei 9 Euro
    • Analyst Carmichael bleibt bei Nucera zurückhaltend
    • Erholung der Auftragsbücher wichtig für Wachstum
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro
    Foto: thyssenkrupp nucera

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    thyssenkrupp nucera

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    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
    thyssenkrupp nucera direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 7,84 auf Tradegate (25. August 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 990,31 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +14,65 %/+91,08 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 9 Euro



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