Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 7,84 auf Tradegate (25. August 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 990,31 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +14,65 %/+91,08 % bedeutet.