JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Das Management habe anlässlich des Rücktritts des Interimchefs Uwe Röhrhoff die Fortschritte während seiner Ägide betont, schrieb Christopher Richardson am Dienstagmorgen. Röhrhoff tritt kurz vor seinem planmäßigen Vertragsende im Oktober aus persönlichen Gründen ab./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 26,10EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Christopher Richardson
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26,80
Kursziel alt: 26,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Richardson
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26,80
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Währung: EUR
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