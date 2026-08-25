JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Das Management habe anlässlich des Rücktritts des Interimchefs Uwe Röhrhoff die Fortschritte während seiner Ägide betont, schrieb Christopher Richardson am Dienstagmorgen. Röhrhoff tritt kurz vor seinem planmäßigen Vertragsende im Oktober aus persönlichen Gründen ab./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 26,10EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher Richardson

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26,80

Kursziel alt: 26,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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