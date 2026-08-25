Deutz Aktie legt weiter zu - 25.08.2026

Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 10,970€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,600 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,970€, mit einem Plus von +5,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutz Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,52 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +3,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +22,18 % gewonnen.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,01 % 1 Monat +1,07 % 3 Monate +5,52 % 1 Jahr +13,71 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 25.08.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

Die globalen Finanzmärkte stehen im Zeichen eines massiven strukturellen Wandels. Ob die volatile Transformation zur E-Mobilität, die geopolitische Sicherung systemkritischer Rohstoffe oder der epochale Einstieg eines Traditionskonzerns in den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,45 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,20 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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