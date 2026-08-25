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    Besonders beachtet!

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    Deutz Aktie legt weiter zu - 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher um +5,79 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutz Aktie legt weiter zu - 25.08.2026
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

    Deutz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 10,970 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,600  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,970, mit einem Plus von +5,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutz Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,52 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +3,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +22,18 % gewonnen.

    Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,01 %
    1 Monat +1,07 %
    3 Monate +5,52 %
    1 Jahr +13,71 %
    Stand: 25.08.2026, 09:15 Uhr

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

    Zwischen Milliarden-Deals und Geopolitik - Almonty Industries, Deutz, Catl, Schaeffler


    Die globalen Finanzmärkte stehen im Zeichen eines massiven strukturellen Wandels. Ob die volatile Transformation zur E-Mobilität, die geopolitische Sicherung systemkritischer Rohstoffe oder der epochale Einstieg eines Traditionskonzerns in den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,45 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,20 %.

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    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    +7,04 %
    +6,80 %
    +6,80 %
    +11,51 %
    +13,71 %
    +155,77 %
    +34,06 %
    +156,85 %
    -40,03 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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