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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie steigt - 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +3,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie steigt - 25.08.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Wie hat sich die SUESS MicroTec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +3,10 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,40, mit einem Plus von +3,10 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -24,55 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -17,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +77,53 % erlebt.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,42 %
    1 Monat -13,46 %
    3 Monate -24,55 %
    1 Jahr +151,27 %
    Stand: 25.08.2026, 09:16 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. € wert.

    Was Anleger von den Zahlen erwarten können


    Am Mittwochabend wird es bei Nvidia wieder richtig interessant. Der Konzern legt seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor und die Erwartungen sind hoch. Nach dem starken Wachstum der vergangenen Quartale reicht es längst nicht mehr, einfach nur gute Zahlen zu melden. Anleger wollen sehen, ob der KI-Boom weiter mit diesem Tempo läuft. Die Messlatte […] The post Nvidia-Aktie: Was Anleger von den Zahlen erwarten können first appeared on sharedeals.de.

    Moderate Gewinne für den Dax über 26.000 Punkte


    Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben vor womöglich wegweisenden Ereignissen im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,84 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,55 %.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +2,89 %
    -17,42 %
    -13,46 %
    -24,55 %
    +151,27 %
    +232,30 %
    +174,51 %
    +1.000,63 %
    +191,40 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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