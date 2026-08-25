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SILTRONIC AG Aktie steigt auf 83,90€ - 25.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +2,25 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SILTRONIC AG. Sie steigt um +2,25 % auf 83,90€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 83,90€, mit einem Plus von +2,25 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten Verluste von -12,23 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -7,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +69,16 % erlebt.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,25 %
|1 Monat
|-1,32 %
|3 Monate
|-12,23 %
|1 Jahr
|+115,87 %
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,77 Mrd. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Wacker Chemie und Co.
Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %.
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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.