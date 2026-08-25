DroneShield Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,02 % - 25.08.2026

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 1,2025€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,02 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0575 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,2025€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -39,72 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +4,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,19 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Rückgang von -37,17 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,73 % 1 Monat -7,19 % 3 Monate -39,72 % 1 Jahr -39,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 09:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung vor den Quartalszahlen am 26.8.: Nach rund 1,78–1,92 AUD wird diskutiert, was bereits eingepreist ist. Hoffnung besteht auf zusätzliche baltische Drohnenabwehraufträge und Folgegeschäfte, während die FMR-Reduzierung auf 8,05 % sowie das gesenkte Kursziel von 1,60 AUD verunsichern. Die ASIC-Untersuchung bleibt ein Bewertungsrisiko; Kurse unter 2 AUD gelten teils als attraktiv.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die DroneShield-Aktie konnte nach dem starken Anstieg von rund +42% zunächst deutlich zurücksetzen. Dabei gab der Kurs etwa -24% ab und schloss zugleich eine zuvor offene Kurslücke. Damit hat die Aktie einen wichtigen technischen Schritt vollzogen. Nun wird entscheidend sein, ob sich im Anschluss an den Gap-Close erneut Käufer finden und die Erholung wieder aufgenommen […] The post Droneshield-Aktie: Sind das jetzt Kaufkurse? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,08 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,03 %.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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