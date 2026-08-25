BYD Aktie steigt auf 10,280€ - 25.08.2026

Mit einer Performance von +2,90 % konnte die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,280€, mit einem Plus von +2,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der Kurs der BYD Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,26 %.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um +4,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Rückgang von -7,07 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,64 % 1 Monat +1,33 % 3 Monate -1,26 % 1 Jahr -20,98 %

Informationen zur BYD Aktie

Stand: 25.08.2026, 09:16 Uhr

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,76 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,22 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,77 %. Xylem legt um +0,61 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,40 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,65 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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