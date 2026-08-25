Intel Aktie legt zu - 25.08.2026

Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,01 % auf 77,07€. Damit gewinnt die Aktie +2,25 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,07€, mit einem Plus von +3,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Intel Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -25,92 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -13,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +140,36 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,25 % 1 Monat -7,52 % 3 Monate -25,92 % 1 Jahr +256,17 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 25.08.2026, 09:16 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 387,63 Mrd. € wert.

BERLIN, 25. August 2026 /PRNewswire/ - VZMORE, eine Mini-PC-Marke in deutschem Besitz mit Fokus auf leistungsstarke und leise Desktop-Systeme, präsentiert sich auf der ShowStoppers @ IFA 2026 in Berlin erstmals der Öffentlichkeit. Das Unternehmen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,68 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,06 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,10 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,77 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.