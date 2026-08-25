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    Besonders beachtet!

    637 Aufrufe 637 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit Kurssprung - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +3,69 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit Kurssprung - 25.08.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,69 % auf 109,08 zulegen. Das sind +3,88  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 109,08. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -23,25 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +29,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -18,03 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,23 %
    1 Monat +31,53 %
    3 Monate -23,25 %
    1 Jahr -63,62 %
    Stand: 25.08.2026, 09:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Bitcoin-Anstieg und den dadurch erwarteten Hebel für Strategy. Anleger sehen teils erhebliches Kurspotenzial, sprechen von Short Squeeze und günstiger Bewertung, warnen aber vor hoher Volatilität und möglichen Rücksetzern. Fundamental werden 840.447 BTC sowie 6,69 Mrd. USD Liquidität hervorgehoben; der flexible USD-Cash-Bestand soll unter anderem BTC-Käufe und Aktienrückkäufe ermöglichen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,89 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. IBM notiert im Plus, mit +0,08 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,23 %. Oracle legt um +0,92 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,41 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +1,65 %
    +29,23 %
    +31,53 %
    -23,25 %
    -63,62 %
    +247,46 %
    +74,66 %
    +296,07 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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