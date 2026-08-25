Gerresheimer Aktie unter Verkaufsdruck - 25.08.2026

Die Gerresheimer Aktie ist bisher um -2,83 % auf 26,14€ gefallen. Das sind -0,76 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,83 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Gerresheimer insgesamt ein Minus von -2,91 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -7,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gerresheimer eine negative Entwicklung von -3,96 % erlebt.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,71 % 1 Monat -3,86 % 3 Monate -2,91 % 1 Jahr -42,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 09:18 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Kurswirkung des abrupten Rücktritts von Interims-CEO Röhrhoff kurz vor der Hauptversammlung. Einige erwarten Verunsicherung und weitere Verkäufe, andere sehen darin eine Kaufgelegenheit, da der Kurs bislang nicht stark gefallen ist. Fundamental wird die Lage nach dem Verkauf von Centor und PPP als finanziell stabiler eingeschätzt; Überschuldungs- und Gläubigerrisiken dürften gesunken sein. Im Fokus stehen Q1-Zahlen und die HV.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 898,04 Mio. € wert.

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Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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