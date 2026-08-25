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Alibaba Group Aktie schwach im Handel - 25.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Alibaba Group Aktie bisher Verluste von -1,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.
Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.
Alibaba Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026
Mit einer Performance von -1,77 % musste die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 99,80€, mit einem Minus von -1,77 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alibaba Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,21 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alibaba Group -23,23 % verloren.
Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,33 %
|1 Monat
|+0,71 %
|3 Monate
|-11,21 %
|1 Jahr
|-7,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang nach den Quartalszahlen. Trotz starkem Cloud- und KI-Wachstum werden sinkende Gewinne, negativer Cashflow und deutlich höhere Investitionen kritisch bewertet. Einige halten den Abschlag für überzogen und erwarten eine Erholung, andere rechnen mit weiteren 10–12 % Verlust. Zudem werden die Bewertung und die geplante Finanzierung des KI-Ausbaus durch neue Aktien thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alibaba Group eingestellt.
Zur Alibaba Group Diskussion
Informationen zur Alibaba Group Aktie
Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,17 Mrd. € wert.
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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JD.com, Tencent und Co.
JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Tencent notiert im Minus, mit -1,89 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) notiert im Minus, mit -0,27 %.
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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.