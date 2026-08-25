Dax steigt - Vorsicht bleibt

Der Dax hatte sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet und legte am Dienstag weiter zu. Kurz nach dem Xetra-Start gewann der deutsche Leitindex 0,44 Prozent auf 26.222 Punkte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag trotz steigender Kurse vorsichtig bleiben angesichts einiger wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,57 Prozent auf 32.214 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 180,3 auf Tradegate (25. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,23 %/+74,63 % bedeutet.



