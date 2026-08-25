Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt - Vorsicht bleibt
- Anleger bleiben trotz Dax-Gewinnen vorsichtig
- Nvidia-Zahlen und Fed-Signale prägen die Woche
- Ölpreisrückgang stützt die europäischen Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag trotz steigender Kurse vorsichtig bleiben angesichts einiger wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht.
Der Dax hatte sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet und legte am Dienstag weiter zu. Kurz nach dem Xetra-Start gewann der deutsche Leitindex 0,44 Prozent auf 26.222 Punkte.
Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,57 Prozent auf 32.214 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.
Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 180,3 auf Tradegate (25. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,23 %/+74,63 % bedeutet.
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
Kennt Ihr mich noch ? 😍
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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