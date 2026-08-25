ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt - Vorsicht bleibt
- Anleger bleiben trotz Dax-Gewinnen vorsichtig
- Nvidia-Zahlen und Fed-Signale prägen die Woche
- Ölpreisrückgang stützt die europäischen Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen am Dienstag trotz steigender Kurse vorsichtig zu bleiben angesichts einiger wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht.
Der Dax hatte sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet und legte am Dienstag weiter zu. In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex zuletzt 0,30 Prozent auf 26.184 Punkte.
Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,33 Prozent auf 32.137 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,3 Prozent höher.
Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.
Veröffentlicht wird am Vormittag der Ifo-Index, der als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer gilt. Die Ökonomen der Landesbank Helaba rechnen mit einem weiteren Anstieg, auch wenn das Februarniveau vor dem Nahost-Krieg noch nicht wieder erreicht werden dürfte. "Die Verbesserung der Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft ist positiv zu sehen, allerdings besteht zu Euphorie kein Anlass", so die Experten.
Vor den Nvidia-Zahlen erholten sich Chipwerte etwas von ihrem schwachen Vortag. Infineon und Suss Microtec gewannen zwischen 2 und 3 Prozent. Der KI-Boom hält an. Die UBS hob ihre Prognose für weltweite KI-Investitionen 2027 auf 1,2 Billionen US-Dollar an.
Auch Siemens Energy holten wieder etwas auf mit plus 1,4 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der Konzern Goldman Sachs beauftragt hat, einen möglichen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft vorzubereiten. Die Pläne für einen Verkauf seien allgemein bekannt, sagte ein Börsianer. Doch die hohen Wertindikationen bei über 10 Milliarden Euro dürften zumindest eine positive Reaktion auslösen.
Deutz verteuerten sich um 7,5 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF hatten ihre Kursziele für den Motorenhersteller und neuerdings auch im Rüstungsgeschäft tätigen Konzern deutlich erhöht.
Die Aktien des Diagnostikkonzerns Qiagen setzten ihre Schwäche vom Vortag fort. Bei einem Minus von zuletzt knapp 1 Prozent droht der Aufwärtstrend seit Mai zu brechen. Der Arzneihersteller Dermapharm legte endgültige Zahlen für das erste Halbjahr vor und bestätigte erneut die Prognose für 2026. Der Kurs gab moderat nach.
Für die Titel des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer ging es um 6,5 Prozent abwärts, nachdem Interims-Vorstandschef Uwe Röhrhoff von seinem Posten zurückgetreten war./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,91 % und einem Kurs von 11,19 auf Tradegate (25. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,88 %/+74,24 % bedeutet.
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Stand der Recherche: 25.08.2026, 07:35 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 24.08.2026 als Gegenprüfung:
https://www.finanzen.at/index/dax
• boerse.de / dpa-AFX – Frankfurter Börsenschluss vom 24.08.2026:
https://www.boerse.de/nachrichten/Aktien-Frankfurt-Schluss-Dax-recht-stabil-zu-Beginn-einer-wegweisenden-Woche/38545645
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung DAX 26.106,60 (−0,11 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-stabil-zu-beginn-einer-12113627
JAHRESBASIS UND MARKEN
• finanzen.net – DAX-Hoch/Tief 2025: H 24.611,25 · T 19.670,88:
https://www.finanzen.net/index/long-dax/hochtief
• tagesschau – Jahresschluss 2025: C 24.490,41:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-kursgewinne-aktien-wallstreet-100.html
• Daily- und Jahrespivots: eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Methode auf den oben belegten Xetra-Werten.
P = (H + T + C) / 3; R1 = 2P − T; S1 = 2P − H; R2/S2 = P ± (H − T); R3/S3 nach Floor-Trader.
USA / VORGABEN
• CNBC – Dow-Schluss 53.417,16 (+0,26 %), S&P-500- und Nasdaq Composite-Schlüsse vom 24.08.2026:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• Nasdaq OMX / MarketScreener – Nasdaq-100-Schluss 29.023,18 (−0,97 %) vom 24.08.2026:
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Google Finance – Gegenprüfung NDX 29.023,18 (−0,97 %):
https://www.google.com/finance/beta/quote/.IXIC:INDEXNASDAQ
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated 90,43 USD (−1,94 %) am 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• CNBC – Ölpreisreaktion nach Iran-Sanktionen:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• TradingEconomics – Brent-Kurs vom 24.08.2026:
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
• onvista / dpa-AFX – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://www.onvista.de/news/2026/08-24-tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-0-10-26545972
• Ariva – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-12113577
• Conference Board – US-Verbrauchervertrauen am 25.08.2026, 10:00 ET = 16:00 MESZ:
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/
• Investing.com – US CB Consumer Confidence am 25.08.2026 um 16:00 MESZ:
https://www.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
BESSENT / IRAN
• Bloomberg – Live-Updates zur Pressekonferenz: ca. 60 iranische Einheiten, weitere Finanzinstitution angekündigt:
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-08-24/bessent-news-conference-on-iran-live-updates
• CNN – Einordnung als „warning shot“; keine unmittelbaren großen Sekundärsanktionen benannt:
https://www.cnn.com/2026/08/24/world/live-news/iran-war-trump
• NBC News – Sanktionen zu Shipping, Öl, Krypto, Gold und Luftfahrt; kaum unmittelbare Marktreaktion:
https://www.nbcnews.com/business/economy/bessent-iran-sanctions-d-day-rcna594103
• Politico – „Operation Economic Outcast“ und „warning shot“:
https://www.politico.com/news/2026/08/24/bessent-iran-economy-01047365
• The Hill – ca. 60 Einheiten, Personen und Schiffe; Forderung nach Schließung von Iran-Bank-Melli-Filialen:
https://thehill.com/homenews/administration/6047366-iran-economy-sanctions-bessent-trump/
HINWEISE
• Das Bild nutzt ausschließlich DAX-Xetra-Kassadaten. US- und Ölwerte dienen nur der marktlichen Einordnung.
• Bereiche, Absicherungen, Ziele und Verhältnisse sind Szenarien und keine Orderaufforderung.
• Die drei Tageskerzen sind eine eigene Darstellung auf Basis belegter OHLC-Werte.
• Bei Veröffentlichung nach 09:00 MESZ bitte die dann laufende Xetra-Lage kurz gegenprüfen; das Vortages-OHLC und die daraus berechneten Pivots bleiben unverändert.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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