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    Besonders beachtet!

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    XPeng Registered (A) Aktie heute im Minus - 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die XPeng Registered (A) Aktie bisher Verluste von -2,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der XPeng Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - XPeng Registered (A) Aktie heute im Minus - 25.08.2026
    Foto: vadimborkin - 258917169

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine intelligenten, vernetzten Autos wie den P7. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und differenziert sich durch fortschrittliche autonome Fahrtechnologien.

    XPeng Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die XPeng Registered (A) Aktie. Sie fällt um -2,68 % auf 4,7200. Die Talfahrt der XPeng Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,7200, mit einem Minus von -2,68 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von XPeng Registered (A) Verluste von -30,97 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,06 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,29 % verloren.

    XPeng Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,48 %
    1 Monat -15,06 %
    3 Monate -30,97 %
    1 Jahr -53,65 %
    Stand: 25.08.2026, 09:28 Uhr

    Informationen zur XPeng Registered (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. XPeng Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,48 Mrd. € wert.

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    Ob die XPeng Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    XPeng Registered (A)

    -2,58 %
    -9,67 %
    -15,25 %
    -31,12 %
    -53,75 %
    -37,30 %
    -7,12 %
    ISIN:KYG982AW1003WKN:A2QBX8
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