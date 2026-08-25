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    Besonders beachtet!

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    Coinbase Aktie steigt - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Coinbase Aktie, bisher, um +3,27 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Besonders beachtet! - Coinbase Aktie steigt - 25.08.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026

    Die Coinbase Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,27 % auf 158,75 zulegen. Das sind +5,03  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 158,75, mit einem Plus von +3,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Anstieg bei Coinbase konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,78 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Coinbase um -18,88 % verloren.

    Während Coinbase heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört Coinbase heute zu den auffälligeren Werten.

    Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,77 %
    1 Monat +13,61 %
    3 Monate -0,78 %
    1 Jahr -41,15 %
    Stand: 25.08.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,35 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +2,40 %
    +22,02 %
    +10,50 %
    -2,15 %
    -41,05 %
    +130,38 %
    -28,66 %
    -50,05 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J
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