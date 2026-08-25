Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert
- Uwe Röhrhoff beendet sein Interim-CEO-Mandat
- Lehmann und Schalk führen das Unternehmen vorerst
- Gerresheimer-Aktie verliert früh 6,5 Prozent
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer verliert seinen Übergangschef etwas früher als geplant. "Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet", teilte der Konzern am Montagabend mit. Röhrhoff, der bereits die Geschicke des Unternehmens von 2010 bis 2017 geleitet hatte, übernahm den Posten als Vorstandsvorsitzenden erneut im vergangenen November. Sein Vertrag lief noch bis Oktober. Seine Aufgaben sollen nun erst einmal Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen, hieß es. Die Aktie verlor im frühen Handel deutlich mit Minus 6,5 Prozent.
Nach mehreren Gewinnwarnungen, der Talfahrt des Aktienkurses und einem Bafin-Untersuchung verließ der langjährige Vorstandschef Dietmar Siemssen das Unternehmen Ende Oktober. Bereits zuvor war Finanzchef Bernd Metzner gegangen. Auf ihn folgte Wolf Lehmann./mne/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 26,32 auf Tradegate (25. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 906,33 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,37 %/+74,90 % bedeutet.
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Röhrhoff war von 2010 bis 2017 CEO und schied damals auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen frühzeitig aus. Der Mann hat wohl noch andere Interessen, als nur zu arbeiten oder ein Glasmanufakturunternehmen zu leiten. In der Krise hat man ihn mehr oder weniger über Nacht zurückgeholt und er hat, wohl aus Loyalität der alten Firma gegenüber, zugesagt. Ich denke, es war mehr eine vertrauensbildende Maßnahmen den Gläubigern gegenüber, als jetzt wirklich der operative Turnaround.
Vielleicht will sich Lehmann auf der HV schon mal als künftiger CEO in Szene setzen. Wie ich gestern schon schrieb, ist die Phase der akut existenzgefährdenden Vertrauenskrise - Misstrauen vor allem seitens der Banken/Gläubiger/Schuldscheininhaber - inzwischen passé. Denn die Überschuldung dürfte nach dem Centor/PPP-Verkauf auch bei den Gläubigern kein Thema mehr sein.
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
1,60 %
2026-08-19
Obiger Shortseller hat von 1,52% auf 1,60% erhöht.
https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0LD6E6-Gerresheimer/
( und www.bundesanzeiger.de )
Leerverkäufer D.E. Shaw hat Numeric als " größten ' Shortseller abgelöst. ( Numeric 1,47% )
zur Info:
Morgen ist ein kleiner Verfallstag an der Börse