Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 26,32 auf Tradegate (25. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 906,33 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,37 %/+74,90 % bedeutet.