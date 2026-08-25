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    Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Uwe Röhrhoff beendet sein Interim-CEO-Mandat
    • Lehmann und Schalk führen das Unternehmen vorerst
    • Gerresheimer-Aktie verliert früh 6,5 Prozent
    Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer verliert seinen Übergangschef etwas früher als geplant. "Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet", teilte der Konzern am Montagabend mit. Röhrhoff, der bereits die Geschicke des Unternehmens von 2010 bis 2017 geleitet hatte, übernahm den Posten als Vorstandsvorsitzenden erneut im vergangenen November. Sein Vertrag lief noch bis Oktober. Seine Aufgaben sollen nun erst einmal Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen, hieß es. Die Aktie verlor im frühen Handel deutlich mit Minus 6,5 Prozent.

    Nach mehreren Gewinnwarnungen, der Talfahrt des Aktienkurses und einem Bafin-Untersuchung verließ der langjährige Vorstandschef Dietmar Siemssen das Unternehmen Ende Oktober. Bereits zuvor war Finanzchef Bernd Metzner gegangen. Auf ihn folgte Wolf Lehmann./mne/nas/stk

    Gerresheimer

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 26,32 auf Tradegate (25. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 906,33 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,37 %/+74,90 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den bei etwa 27–29 Euro stagnierenden Kurs, hohe Unsicherheit und geringe Handelsumsätze. Erwartet werden schwache Halbjahreszahlen sowie Gewinn- und Margendruck durch Moulded Glass, hohe Energie- und Restrukturierungskosten. Positiv bewertet werden die geplanten Verkäufe von Centor und PPP, der Schuldenabbau, mögliche Einsparungen und ein besserer Free Cashflow. Bei erfolgreichem Turnaround sehen einige Anleger 40–50 Euro, zugleich bestehen BaFin-, Closing- und Bewertungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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