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    Lies sieht Werksschließungen bei VW weiter kritisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Olaf Lies warnt vor Werksschließungen bei VW
    • Die Größe des Konzerns sei eine Chance, betont Lies
    • E-Mobilität und Rüstung könnten Werke auslasten
    Lies sieht Werksschließungen bei VW weiter kritisch
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sieht mögliche Werksschließungen bei VW weiter kritisch. Das sei "keine Zukunftslösung", sagte er dem Deutschlandfunk. Die Größe des Konzerns sei eine Chance. Sie in Frage zu stellen, "wäre wirklich fatal". Vorstandschef Oliver Blume hatte den Konzern zuvor als "überdimensioniert" bezeichnet.

    Lies sprach sich auch dafür aus, Wachstumspotenziale vor allem im E-Mobilitätsmarkt zu nutzen. Zudem könne man Synergien zwischen den unterschiedlichen Marken des Konzerns verbessern. Man müsse sich fragen: "Haben wir vielleicht eine zu große Variabilität von verschiedenen Fahrzeugen, von Ausstattung?" Eine Möglichkeit sei auch die Produktion für die Rüstung, um phasenweise die Auslastung von Werken sicherzustellen.

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    VW-Chef Blume will der Belegschaft heute auf außerordentlichen Betriebsversammlungen in Wolfsburg und Braunschweig Konzepte für die Zukunft des Konzerns erläutern./eub/DP/stk

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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 73,44 auf Tradegate (25. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,09 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+65,30 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache fundamentale Lage von VW: hohe Kosten, Überkapazitäten, schwierige Sanierung, wachsenden Wettbewerbsdruck aus China und eine als kritisch betrachtete EBIT-Entwicklung. Diskutiert werden ein möglicher weiterer Kursverfall, Short-Positionen, staatliche Unterstützung als Kurspuffer sowie die Frage, ob ein Boden erreicht ist und ob Optionen, Zertifikate oder Vorzugsaktien attraktiver sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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