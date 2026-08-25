Lies sieht Werksschließungen bei VW weiter kritisch
- Olaf Lies warnt vor Werksschließungen bei VW
- Die Größe des Konzerns sei eine Chance, betont Lies
- E-Mobilität und Rüstung könnten Werke auslasten
BERLIN (dpa-AFX) - Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sieht mögliche Werksschließungen bei VW weiter kritisch. Das sei "keine Zukunftslösung", sagte er dem Deutschlandfunk. Die Größe des Konzerns sei eine Chance. Sie in Frage zu stellen, "wäre wirklich fatal". Vorstandschef Oliver Blume hatte den Konzern zuvor als "überdimensioniert" bezeichnet.
Lies sprach sich auch dafür aus, Wachstumspotenziale vor allem im E-Mobilitätsmarkt zu nutzen. Zudem könne man Synergien zwischen den unterschiedlichen Marken des Konzerns verbessern. Man müsse sich fragen: "Haben wir vielleicht eine zu große Variabilität von verschiedenen Fahrzeugen, von Ausstattung?" Eine Möglichkeit sei auch die Produktion für die Rüstung, um phasenweise die Auslastung von Werken sicherzustellen.
VW-Chef Blume will der Belegschaft heute auf außerordentlichen Betriebsversammlungen in Wolfsburg und Braunschweig Konzepte für die Zukunft des Konzerns erläutern./eub/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 73,44 auf Tradegate (25. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,09 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+65,30 % bedeutet.
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Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.
Solange die Sozis in Hannover und die Gewerkschaft da mitreden, wird das nie was.