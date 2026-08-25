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Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor
- Siemens Energy prüft Verkauf des Turbinengeschäfts
- Goldman Sachs berät Siemens Energy beim Verkauf
- Aufsichtsrat entscheidet über das weitere Vorgehen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran. So beauftragte das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs zur Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Auf einer Sitzung am heutigen Dienstag will der Aufsichtsrat demzufolge über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs, der zur Sparte "Transformation of Industry" gehört, entscheiden. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu, was einen der vorderen Plätze im Dax bedeutete.
Zahlreiche Private-Equity-Gesellschaften, darunter CVC Capital Partners, EQT, und Bain Capital, prüfen mögliche Angebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte, hieß es weiter. Auch Brookfield und KKR & Co. prüften Angebote. Die Beratungen dauern an, und es ist ungewiss, ob sich eines der Beteiligungsunternehmen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots für eine Beteiligung an dem Geschäft entschließen wird, so die Personen. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy./nas/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 26.208 auf Ariva Indikation (25. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,22 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +31,70 %/+61,33 % bedeutet.
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Ich hätte noch den Gesamtmarkt im Angebot....
Was verspricht sich SE davon?
1. Kein interner Wettbewerb um KapitalDie verschiedenen Abteilungen im Konzern kämpfen ständig um Geld für Investitionen. Siemens Energy will sein Kapital aktuell primär in das rasant wachsende Geschäft mit Stromnetzen und Datencentern stecken. Die ToI-Sparte ist zwar profitabel, wächst aber langsamer und würde intern bei der Geldvergabe ins Hintertreffen geraten. Als eigenständiges Unternehmen könnte ToI sich Finanzmittel unabhängig am Markt besorgen. CEO Christian Bruch betont aus eigener Erfahrung: „Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir um die Mittel der Siemens AG hätten kämpfen müssen.“
2. Höhere Bewertung an der Börse (Milliardenregen)Reine Spezialisten werden an der Börse meistens viel höher bewertet als Mischkonzerne (Konglomerate).Der Vergleich: Während Siemens Energy an der Börse niedriger bewertet wird, erzielt der reine US-Konkurrent GE Vernova extrem hohe Summen.Das Ziel: Wer sich voll auf Netztechnik und Stromfokus konzentriert, gilt bei Investoren als attraktiver. Analysten schätzen, dass die ToI-Sparte allein als eigenes Unternehmen ihren Wert um mehr als die Hälfte steigern könnte.
3. Völlig andere KundengruppenDie ToI-Sparte passt strukturell nicht optimal zum Rest des Konzerns.Siemens Energy (Kern): Konzentriert sich auf Energieversorger – also auf die Erzeugung und den Transport von Strom (Gas, Netze, Windkraft).ToI-Sparte: Beliefert direkt die Industrie (Chemie, Schifffahrt, Öl & Gas) mit Kompressoren, Schiffsmotoren oder Wasserstoff-Technik. Eine Trennung sorgt für einen klareren Marktauftritt.
4. Der perfekte Zeitpunkt zum Kasse machenDie ToI-Sparte hat unter der Führung von Vorständin Anne-Laure de Chammard eine starke Sanierung hinter sich. Die Gewinnspanne (Marge) kletterte in den letzten Jahren von mageren 1 Prozent auf zuletzt starke 14 Prozent. Weil die Sparte gerade so gut dasteht und Rekorde feiert, lässt sie sich zu einem hervorragenden Preis an die Börse bringen oder verkaufen.
Die Karte der Nachhaltigkeit hinsichtlich der Bewertungsfrage wird immer und immer wieder gespielt. SE kann die nächsten 3 Q immer wieder Top Zahlen liefern. Irgendein Barclays Vlad kommt dann auch um die Ecke gekrochen und hebt den Zeigefinger. Und die Anleger fallen drauf rein. Deswegen wird SE oder Omterra immer ein volatiles Zockerpapier bleiben. Wer's nicht hōren will, ziehe den Stock raus und setze mich auf Ignore.