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    Kreise

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    Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy prüft Verkauf des Turbinengeschäfts
    • Goldman Sachs berät Siemens Energy beim Verkauf
    • Aufsichtsrat entscheidet über das weitere Vorgehen
    Kreise - Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran. So beauftragte das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs zur Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Auf einer Sitzung am heutigen Dienstag will der Aufsichtsrat demzufolge über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs, der zur Sparte "Transformation of Industry" gehört, entscheiden. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu, was einen der vorderen Plätze im Dax bedeutete.

    Zahlreiche Private-Equity-Gesellschaften, darunter CVC Capital Partners, EQT, und Bain Capital, prüfen mögliche Angebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte, hieß es weiter. Auch Brookfield und KKR & Co. prüften Angebote. Die Beratungen dauern an, und es ist ungewiss, ob sich eines der Beteiligungsunternehmen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots für eine Beteiligung an dem Geschäft entschließen wird, so die Personen. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy./nas/mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 26.208 auf Ariva Indikation (25. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,22 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +31,70 %/+61,33 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursdruck bei Siemens Energy: Die Aktie fiel zeitweise um rund 6 Prozent und zeigt im Drei-Monats-Chart nach Süden. Ein gesenktes RBC-Kursziel von 200 Euro bei etwa 155 Euro sowie Bewertungsbedenken sorgen für Verunsicherung, während Bernstein die Aktie positiv beurteilt. Diskutiert wird außerdem die mögliche Abspaltung der profitablen Industriesparte, die eine höhere Bewertung ermöglichen könnte. Aufträge für Petrobras und Offshore-Anlagen liefern fundamentale Unterstützung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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