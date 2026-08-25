DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 900 auf 925 Euro angehoben, die auf Rekordniveau befindlichen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Emmanuel Papadakis am Montag. Mit seiner tiefgreifenden Analyse im Juli habe er die jüngsten guten Studiendaten von Vyvgart gegen die Skelettentzündung Myositis bereits größtenteils in seinen erhöhten Schätzungen vorweggenommen. Er hob seine Prognose für den Spitzenumsatz des Mittels aber nochmals leicht an auf 14 Milliarden US-Dollar./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 874,8EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 925

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 925,00 € , was eine Steigerung von +7,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer