DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 900 auf 925 Euro angehoben, die auf Rekordniveau befindlichen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Emmanuel Papadakis am Montag. Mit seiner tiefgreifenden Analyse im Juli habe er die jüngsten guten Studiendaten von Vyvgart gegen die Skelettentzündung Myositis bereits größtenteils in seinen erhöhten Schätzungen vorweggenommen. Er hob seine Prognose für den Spitzenumsatz des Mittels aber nochmals leicht an auf 14 Milliarden US-Dollar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 874,8EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 925
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
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