Das Ende des Öl-Zeitalters? Chinas Energie-Gigant startet die Wende

Der weltgrößte Raffineriekonzern Sinopec steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Konzernchef Hou Qijun will den chinesischen Energieriesen neu ausrichten, während das Unternehmen gleichzeitig mit sinkender Nachfrage nach klassischen Kraftstoffen, Überkapazitäten in der Chemiebranche und dem weltweiten Strukturwandel im Energiesektor kämpft. Hou, der vor einem Jahr den Vorsitz von Sinopec übernommen hat, setzt auf eine umfassende Neuorganisation, wie Reuters berichtet. Die bisherigen Geschäftsbereiche wurden in vier große Profitcenter umgebaut: Öl, Gas und neue Energien, Raffinerie und Chemie, Finanzen und strategische Zukunftsgeschäfte sowie ein kombiniertes Handels- und Marketingsegment.

Der Manager spricht ungewöhnlich offen über die Probleme eines staatlichen Großkonzerns. In einer Veröffentlichung der chinesischen Aufsichtsbehörde für Staatsunternehmen SASAC erklärte Hou, die größte Herausforderung liege nicht bei Technologie oder Ressourcen, sondern bei der "systemischen und institutionellen Trägheit". Mit wachsender Größe verliere ein Unternehmen häufig die Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, sagte Hou. Das sogenannte "Big-Company-Syndrom" müsse überwunden werden.

Die Herausforderungen sind erheblich. Laut SASAC sind die Kraftstoffverkäufe von Sinopec inzwischen auf das Niveau von 2017 zurückgefallen. Der Konzern verkaufte zuletzt rund 3,6 Millionen Barrel Benzin und Diesel pro Tag – ein enormes Volumen, das angesichts der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs zunehmend zum Problem wird. "Benzin wurde für Autos entwickelt, doch die Hälfte aller Neuwagen benötigt heute keinen Kraftstoff mehr", sagte Hou bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Langfristig müsse Sinopec deshalb stärker auf chemische Grundstoffe und neue Energien setzen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen meldete Sinopec für das erste Halbjahr 2026 einen Anstieg des Nettogewinns um 19 Prozent. Allerdings profitierte der Konzern dabei auch von den außergewöhnlichen Bedingungen am Ölmarkt, darunter Versorgungsengpässe infolge des Iran-Konflikts und staatliche Eingriffe in die Preisweitergabe. Für die Zukunft will Sinopec Milliarden in neue Geschäftsfelder investieren. Zwischen 2026 und 2030 sollen rund 20 Prozent der Investitionsausgaben – mehr als etwa 4,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr – in neue Energien und neue Materialien fließen.

Bis 2030 plant der Konzern zudem mehr als 30 strategische Projekte. Dazu gehören unter anderem die Erschließung neuer Ölreserven, Schieferölprojekte, nachhaltige Flugkraftstoffe und Maßnahmen zur Senkung der Raffineriekosten. Besonders wichtig ist der Umbau des Chemiegeschäfts. Sinopec will weniger abhängig von klassischen Kraftstoffen werden und stärker auf höherwertige Petrochemikalien setzen. Allerdings trifft der Konzern dort auf harte Konkurrenz und kämpft gleichzeitig mit Überkapazitäten bei wichtigen Produkten wie Ethylen, einem Grundstoff für Kunststoffe.

Auch im Ölgeschäft sucht Sinopec neue Wege. Im Shengli-Ölfeld, einem der wichtigsten Fördergebiete Chinas, sollen Schieferölvorkommen im Jiyang-Graben kommerziell erschlossen werden. Hou bringt dafür Erfahrung aus mehreren Bereichen mit. Der Geologe leitete zuvor den chinesischen Energieriesen China National Petroleum und war maßgeblich am Aufbau des staatlichen Pipeline-Unternehmens PipeChina beteiligt.

Analysten sehen in Hou einen Manager, der den Konzern tatsächlich verändern könnte. Gleichzeitig bleibt die zentrale Frage offen: Kann ein staatlicher Energiekonzern mit flexibleren privaten Unternehmen im Zukunftsmarkt für erneuerbare Energien, Wasserstoff und CO₂-Abscheidung mithalten? Für Anleger ist Sinopec damit ein Beispiel für den gewaltigen Umbruch, der die globale Energiebranche erfasst. Die Ära der klassischen Ölkonzerne endet nicht abrupt – aber die Gewinner von morgen werden zunehmend andere Geschäftsmodelle benötigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sinopec Shanghai Petrochemical (H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,123EUR auf Tradegate (24. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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