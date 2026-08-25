Nota AI erhält internationale Anerkennung für seine Optimierungsforschung
Zwei Fachbeiträge bei der EMNLP 2026, einer führenden NLP-Konferenz, angenommen
– Ein Beitrag für das Hauptprogramm der EMNLP 2026 und ein weiterer für die Findings angenommen – beide stellen neue Verfahren zur Quantisierung von MoE-Modellen vor
– Die Annahme der beiden EMNLP-Beiträge folgt auf einen dritten Platz und zwei angenommene Beiträge bei einem ICML-2026-Workshop im Juli und bestätigt erneut die technologische Leistungsfähigkeit von Nota AI innerhalb der internationalen Forschungsgemeinschaft
– Optimierungstechnologie senkt die Zahl der für den Betrieb von Qwen3.8-Max erforderlichen GPUs von 24 auf vier und steigert damit die Effizienz beim Betrieb von LLMs und Rechenzentren
SEOUL, Südkorea, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein Unternehmen für KI-Modelloptimierung, stärkt seine Position im Bereich der KI-Optimierung, da die Forschung des Unternehmens in der internationalen Wissenschaft zunehmend Anerkennung findet.
Nota AI gab am 25. August bekannt, dass zwei Fachbeiträge des Unternehmens zur Optimierung großer KI-Modelle bei der EMNLP 2026, einer führenden internationalen Konferenz für natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP), angenommen wurden. Einer der Beiträge wurde für das Hauptprogramm (Main Conference), der andere für die Findings ausgewählt. Der Wettbewerb war in diesem Jahr besonders intensiv: Rund 18.000 Beiträge wurden eingereicht. Das Hauptprogramm nahm lediglich 15,4 Prozent der Einreichungen an. Der Beitrag von Nota AI durchlief dieses anspruchsvolle Begutachtungsverfahren erfolgreich und wurde in das wissenschaftliche Hauptprogramm aufgenommen.
Die EMNLP zählt weltweit zu den führenden Konferenzen im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung. Globale Technologiekonzerne wie Google, Meta und OpenAI sowie renommierte Universitäten präsentieren dort ihre neuesten Forschungsergebnisse. Das Hauptprogramm ist der zentrale wissenschaftliche Programmbereich der Konferenz und umfasst Forschungsarbeiten, die aufgrund ihrer Originalität, technischen Genauigkeit und wissenschaftlichen Bedeutung anerkannt wurden. Die Findings sind eine offizielle Publikationsplattform für Forschungsarbeiten, deren technische Solidität und wissenschaftlicher Wert anerkannt wurden.