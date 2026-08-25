DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem starken zweiten Quartal sehr optimistisch für den Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 83
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