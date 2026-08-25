DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem starken zweiten Quartal sehr optimistisch für den Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen schrieb./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Tradegate (25. August 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Ottobock

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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