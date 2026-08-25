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    Rheinmetall baut NATO-Basis

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    250 Millionen Euro Auftrag: Rheinmetall wird zum Infrastruktur-Giganten

    Rheinmetall erhält einen 250-Millionen-Euro-Auftrag für ein Militärlager in Litauen. Der Konzern baut sein Geschäft mit Infrastruktur und Services weiter aus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall errichtet ein Militärlager in Litauen
    • Lager bietet Platz für bis zu 2.000 Soldaten
    • Jährlich fließen rund 40 Millionen Euro für Services
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rheinmetall baut NATO-Basis - 250 Millionen Euro Auftrag: Rheinmetall wird zum Infrastruktur-Giganten
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Die Bundeswehr hat Rheinmetall erstmals im Rahmen eines Programms beauftragt, das zusätzliche Unterstützung und Infrastruktur für die Streitkräfte bereitstellt. Rheinmetall hat den Zuschlag für den Bau und Betrieb eines modularen Militärlagers in Litauen für bis zu 2.000 Soldaten erhalten, teilte der Rüstungskonzern am Dienstag mit. Der im dritten Quartal 2026 verbuchte Auftrag hat einen Wert von 250 Millionen Euro (291,50 Millionen US-Dollar) für den Bau der Anlage, während der Wert der anschließenden Betriebs- und Unterstützungsleistungen bei rund 40 Millionen Euro jährlich liegt, teilte das Unternehmen mit.

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    Der Auftrag ist Teil des wachsenden Bedarfs an militärischer Infrastruktur in Europa. Deutschland baut in Litauen dauerhaft eine Brigade auf, die künftig rund 5.000 Soldaten umfassen soll. Dafür werden neben Kampf- und Transportfahrzeugen auch moderne Unterkünfte, Wartungsanlagen und logistische Einrichtungen benötigt. Für Rheinmetall eröffnet das neue Geschäftsfelder jenseits der klassischen Rüstungsproduktion. Während der Konzern bislang vor allem mit Munition, Fahrzeugen und Waffensystemen verbunden wurde, gewinnt das Geschäft mit Serviceleistungen, Betrieb und militärischer Infrastruktur zunehmend an Bedeutung.

    Der Auftrag im Rahmen des G-CAP-II-SU-Programms sieht nicht nur den Bau des modularen Militärlagers vor. Rheinmetall übernimmt anschließend auch umfangreiche Betriebs- und Unterstützungsleistungen. Damit entsteht ein langfristiger Umsatzstrom, der über die reine Lieferung von Ausrüstung hinausgeht. Die Expansion in Litauen passt zur strategischen Neuausrichtung der europäischen Verteidigungsindustrie. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine investieren NATO-Staaten massiv in die Abschreckung an der Ostflanke. Besonders die baltischen Staaten gelten als strategisch wichtige Regionen, da sie direkt an Russland oder Belarus grenzen.

    Für Rheinmetall ist der Auftrag ein weiteres Signal für die hohe Nachfrage nach Verteidigungslösungen. Der Konzern profitiert derzeit von steigenden Verteidigungsbudgets in Europa und einer zunehmenden Verlagerung von kurzfristigen Waffenlieferungen hin zu langfristigen Fähigkeits- und Infrastrukturprojekten. Anleger achten deshalb zunehmend darauf, dass Rheinmetall nicht nur als Hersteller von Panzern und Munition wächst, sondern auch wiederkehrende Einnahmen durch Wartung, Logistik und militärische Dienstleistungen aufbauen kann.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1.125EUR auf Tradegate (25. August 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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