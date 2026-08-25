SpaceX will mit Nvidia Rechenzentren im All bauen

"Unser Design ist deutlich einfacher, kostengünstiger, kompakter und leichter als ein herkömmliches Rack", erklärte Musk. Gemeint ist das von SpaceX und Nvidia gemeinsam entwickelte, für den Einsatz im Weltraum optimierte System.

Am Montag sagte Elon Musk, SpaceX wolle die ersten Starmind-AI1-Satelliten bis zum vierten Quartal 2027 starten und die Zahl der Satelliten im darauffolgenden Jahr "deutlich hochfahren." In seinem Börsenprospekt hatte SpaceX bislang von einem Start im Jahr 2028 gesprochen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Klar ist unter Experten aber auch: Rechenzentren im All sind mit gewaltigen Kosten verbunden. Das Forschungsunternehmen Wood Mackenzie schätzt, dass ein Rechenzentrum im Orbit mit einer Leistung von einem Gigawatt rund 170 Milliarden US-Dollar kosten würde, dem Dreifachen eines herkömmlichen Rechenzentrums.

Nach Angaben von Nvidia will SpaceX außerdem die KI-Infrastruktur hinter seinem Chatbot Grok und den damit verbundenen Diensten mithilfe von Nvidias Vera-Rubin-Plattform ausbauen. Musk sagte Anfang August gegenüber Investoren, SpaceX werde 2027 einen "sehr erheblichen Anteil" der von Nvidia produzierten Grafikprozessoren erhalten.

SpaceX will das Jahr 2026 mit einer KI-Rechenleistung von mehr als zwei Gigawatt beenden. Bis Ende kommenden Jahres soll die Kapazität laut Musk auf "eher zehn als fünf Gigawatt" steigen. Das Unternehmen betreibt bereits Rechenzentren in Tennessee und Mississippi und plant Berichten zufolge mindestens ein weiteres in Texas.

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Auch die KI-Satelliten für die Rechenzentren im All sollen in Texas, produziert werden.

Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas rechnet damit, dass SpaceX allein 2026 rund 53 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Investitionen tätigen wird. Für 2027 erwartet er weitere 130 Milliarden US-Dollar. Das entspräche Investitionsausgaben von rund 40 US-Dollar je Watt, so Jonas in einer Kundenmitteilung. Er versieht die SpaceX-Aktie mit einnem Buy-Rating, sein Kursziel für SpaceX liegt bei 300 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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