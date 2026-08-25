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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutz springt auf Dreimonatshoch - Hohe Kepler- und Oddo-Ziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz-Aktien steigen nach Rüstungskommentaren
    • FFG-Übernahme stärkt Deutz’ Rüstungsgeschäft
    • Analysten sehen Kursziele von über 16 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Deutz springt auf Dreimonatshoch - Hohe Kepler- und Oddo-Ziele
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Analystenkommentare zur Rüstungsperspektive haben am Dienstag das Anlegerinteresse an Deutz deutlich gesteigert. Die Titel des Motorenbauers zogen am Vormittag um gut acht Prozent auf 11,18 Euro an. Über der 11-Euro-Marke erreichten sie ihren höchsten Stand seit Anfang Mai.

    Kepler Cheuvreux und Oddo BHF halten mit Zielen von 16 Euro und mehr eine Steigerung um nochmals die rund Hälfte für möglich. Die beiden Analysehäuser setzen sich an die Spitze der Analystenriege.

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    Die Experten beider Häuser zielen in ihren Studien auf die geplante Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ab, die am Vortag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet wurde und Deutz zu einem Konzern mit starkem Rüstungsstandbein macht.

    Laut Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux bringt die Übernahme vielversprechendes Wachstum und hohes Synergiepotenzial mit sich, während "die traditionellen Aktivitäten von Deutz an Bedeutung verlieren". Sein Ziel lautet 16 Euro.

    Klaus Ringel von Oddo BHF setzt sich mit seinem Ziel von 16,40 Euro unter den Analysten ganz nach oben. Er sieht in der FFG-Übernahme einen Meilenstein und rechnet damit, dass Deutz die mittelfristigen Ziele früher als gedacht erreichen wird. Sie könnten alsbald erhöht werden, lautet seine These./tih/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 11,08 auf Tradegate (25. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -1,61 %/+16,28 % bedeutet.





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