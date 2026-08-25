🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt weiterhin Hold für Dermapharm
    • Dermapharm bestätigt Eckdaten und Jahresausblick
    • Arkopharma dürfte im zweiten Halbjahr zulegen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen nach endgültigen Zahlen. Für die Tochter Arkopharma winke ein besseres zweites Halbjahr./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dermapharm Holding!
    Short
    42,36€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    36,83€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 11,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dermapharm Holding

    +1,63 %
    +1,26 %
    +0,62 %
    -18,09 %
    +20,12 %
    -16,98 %
    -47,22 %
    +36,66 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
    Dermapharm Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (25. August 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,78 %/+48,33 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 44 Euro



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dermapharm Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     