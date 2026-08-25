Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (25. August 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,78 %/+48,33 % bedeutet.