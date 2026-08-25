ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro
- Jefferies bestätigt weiterhin Hold für Dermapharm
- Dermapharm bestätigt Eckdaten und Jahresausblick
- Arkopharma dürfte im zweiten Halbjahr zulegen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen nach endgültigen Zahlen. Für die Tochter Arkopharma winke ein besseres zweites Halbjahr./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (25. August 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,78 %/+48,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 44 Euro
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Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
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Ja und wie es aussieht ist der 1.Schritt getan. Habe mich wegen dem Rückkaufsangebot damals ja auch entschieden keine meiner Aktien anzubieten.
Habe mal kurz überschlagen, wie hoch der Anteil des Großaktionärs im Moment ist.
- 30.6.25 41.501.000 Aktien (77,08%), damit letzte meldepflichtige Schwelle überschritten
- 3.7.25 Kauf 100.000 Aktien
- 30.10.25 Kauf 1.080.000 Aktien
- 8.12.25 Kauf 1.438.000 Aktien
=> Bestand 44.119.000 Aktien (81,94%)