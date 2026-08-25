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    Zahlen stark, Bewertung billig

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    Zwar nicht BioNTech oder Moderna, aber auch dieses Unternehmen hat geliefert!

    Zuletzt sorgten vor allem Biotechnologie-Werte für Schlagzeilen, doch auch klassische Pharmaunternehmen wie Dermapharm befinden sich in einer guten Verfassung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Biotech und Pharmawerte schlagen den Markt deutlich
    • Dermapharm steigert EBITDA und bestätigt Prognose
    • Günstige Bewertung stützt Dermapharms Erholungschancen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Zahlen stark, Bewertung billig - Zwar nicht BioNTech oder Moderna, aber auch dieses Unternehmen hat geliefert!
    Foto: Google Gemini

    Biotechnologie- und Pharmawerte sind gefragt ...

    Biotechnologiewerte befinden sich nicht erst seit den aufsehenerregenden Studienergebnissen von Moderna im Aufwind, sondern schon einige Zeit darüber hinaus. Der Nasdaq Biotechnology Index hat in den vergangenen 12 Monaten über 55 Prozent an Wert gewonnen und damit zahlreiche andere Wachstums- und Technologieunternehmen sowie den US-Gesamtmarkt deutlich outperformt.

    Doch auch mit klassischen Pharma- und Gesundheitswerten ließ sich im vergangenen Jahr gutes Geld verdienen. Der beliebte Branchen-ETF Health Care Select Sector von Vermögensverwalter State Street konnte mit Zugewinnen von über 28 Prozent den S&P 500 (+21,6 Prozent) ebenfalls deutlich outperformen. Das zeigt, dass sich auch ein Blick über die aktuell hochgehandelten Biotechnologiewerte wie BioNTech und Moderna hinaus lohnt.

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    ... auch kleinere Unternehmen wie Dermapharm profitieren!

    Ein verhältnismäßig kleiner, deswegen aber nicht weniger vielversprechender Titel kommt mit Dermapharm aus Deutschland. Das Unternehmen stellt mit seinen zahlreichen Töchtern vor allem Generika, aber auch Markenpräparate her. Auch Medizinalcannabis gehört inzwischen zum Portfolio.

    Am Dienstag hat der Konzern zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Das lässt gemeinsam mit einer Bodenbildung im Chart darauf schließen, dass die jüngste Verkaufswelle zu Ende gehen und der 2024 gestartet Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte.

    Geringes Umsatz-, dafür aber hohes EBITDA-Wachstum

    Gegenüber dem Vorjahreshalbjahr legten die Erlöse in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 2,9 Prozent auf 591,0 Millionen Euro zu. Vor allem der im Januar abgeschlossene Zukauf der Mucos-Gruppe von Nestlé beschleunigte das Umsatzwachstum. Im sogenannten Parallelimportgeschäft hatte Dermapharm dagegen mit Einbußen zu kämpfen.

    Nach einer Straffung des Produktportfolios und operativen Verbesserungen konnte das EBITDA-Ergebnis überproportional gesteigert werden. Dieses legte auf bereinigter Basis um 10,3 Prozent auf 163,2 Millionen Euro zu. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 27,6 Prozent und stellt gegenüber dem Vorjahreshalbjahr eine Verbesserung um 1,8 Prozentpunkte dar.

    CEO Hans-Gerog Feldmeier zeigte sich in der Pressemitteilung zufrieden: "Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 unterstreicht die hohe Ertragskraft und Resilienz unseres Unternehmens". Für das zweite Geschäftshalbjahr versprach er, die "Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen" und bekräftigte die bereits bekannte Unternehmensprognose.

    Für das Gesamtjahr werden Erlöse in Höhe von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro erwartet. Das bereinigte EBITDA soll sich auf 331 bis 341 Millionen Euro belaufen. Das entspräche gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5DIndikator:SMA 200 Tage
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    Zahlen werden gekauft, Aktie vor möglicher Trendwende

    Von einem Kursfeuerwerk kann am Dienstag zwar keine Rede sein, aber mit +1,5 Prozent (Stand: 10:25 Uhr MESZ) gelingen Dermapharm moderate Aufschläge, insgesamt werden die Zahlen also als zufriedenstellend aufgenommen. Für die Aktie kommen diese Zugewinne genau zur richtigen Zeit, nachdem infolge einer scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen nicht nur die 50-, sondern auch die 200-Tage-Linie unterschritten und die Unterstützung bei 40 Euro herausgefordert wurde.

    Kann der aktuelle Supportbereich verteidigt und die bei rund 41,40 Euro verlaufende 200-Tage-Linie zurückerobert werden, könnte das eine kurzfristige Trendwende und die Wiederaufnahme des seit Herbst 2024 anhaltenden Aufwärtstrends bedeuten. Mittelfristiges Kursziel wäre in diesem Fall das im Mai bei knapp 52 Euro erzielte Mehrjahreshoch, was ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent bedeutet.

    Fazit: Attraktive Bewertung sorgt für Aufwärtspotenzial

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung sind deutlich höhere Kurse gerechtfertigt. Für 2026 steht ein KGVe von 16,0 zu Buche. Dieses soll im kommenden Jahr in Erwartung steigender Unternehmensgewinne auf 13,6 sinken, was ein Wert nicht nur deutlich unter dem historischen Mittel von 23,6, sondern auch dem Branchendurchschnitt von knapp 20 bedeuten würde.

    Darüber hinaus ist die Cashflow-Rendite von rund 7 Prozent hervorzuheben, branchenüblichen sind 6,3 Prozent. Aus den Barmittelzuflüssen wird nicht zuletzt die Dividende von 2,55 in diesem und 2,82 Prozent im kommenden Jahr ausgeschüttet – auch das Werte über dem Branchendurchschnitt von 1,54 Prozent. Spektakuläre Kursanstiege wie zuletzt bei BioNTech und Moderna sind bei Dermapharm zwar keine zu erwarten, dafür erhalten Anlegerinnen und Anleger hier aber moderates Wachstum zu einem fairen Preis.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


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