Börsenstart Europa - 25.08. - AT 20 stark +0,37 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:37) bei 32.153,79 PKT und steigt um +0,10 %. Top-Werte: Deutz +7,33 %, SUESS MicroTec +3,04 %, Jenoptik +2,28 % Flop-Werte: Wacker Chemie -1,10 %, Nemetschek -1,10 %, Porsche AG -0,94 %

Der DAX steht bei 26.186,34 PKT und gewinnt bisher +0,26 %. Top-Werte: Scout24 +2,67 %, Infineon Technologies +1,67 %, Siemens Energy +1,60 % Flop-Werte: SAP -1,06 %, Siemens Healthineers -0,83 %, Mercedes-Benz Group -0,70 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.047,78 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,04 %, Jenoptik +2,28 %, SILTRONIC AG +1,74 %

Flop-Werte: Nemetschek -1,10 %, SAP -1,06 %, Siemens Healthineers -0,83 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:35) bei 6.462,64 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +1,67 %, Siemens Energy +1,60 %, SAFRAN +1,34 %

Flop-Werte: Ferrari -2,33 %, Wolters Kluwer -1,46 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,15 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.669,00 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,93 %, PORR +2,85 %, Raiffeisen Bank International +1,44 %

Flop-Werte: Lenzing -0,94 %, Wienerberger -0,64 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,28 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:27) bei 14.454,55 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Logitech International +1,64 %, ABB +1,62 %, Lonza Group +0,88 %

Flop-Werte: Amrize -2,39 %, CIE Financiere Richemont -1,40 %, Geberit -1,24 %

Der FR 40 steht bei 8.473,85 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: SAFRAN +1,34 %, STMicroelectronics +1,07 %, LEGRAND +1,03 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -2,16 %, Renault -2,12 %, Kering -1,81 %

Der SE 30 steht aktuell (09:18:26) bei 3.309,87 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: ABB +1,62 %, SKF (B) +1,03 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,74 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,49 %, Getinge (B) -0,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,33 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.630,00 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Public Power +2,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,04 %, Viohalco +1,00 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,05 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,45 %, Coca-Cola HBC -0,28 %