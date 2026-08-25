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    Rohstoffknappheit lockt Private Equity

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    Kritische Metalle sind bei Investoren gefragt

    Die Knappheit bei kritischen Rohstoffen wie Lithium, Mangan oder Kupfer verschärft sich. Dies ruft auch Investoren auf den Plan: Unter den Zeichnern von Kapitalerhöhungen sind immer öfter Akteure der Private Markets.

     

    Electric Metals USA (ISIN: US2848981039, WKN: A41ZEN) entwickelt das North Star Manganprojekt. Dieses besteht aus zwei Teilen: Einer Manganlagerstätte in Emily im Bundesstaat Minnesota und einer noch zu errichtenden Fabrik an der Golfküste für High-Purity Manganese Sulfate Monohydrate (HPMSM) und Electrolytic Manganese Metal (EMM). Emily gilt als die Manganlagerstätte mit den höchsten Gehalten in ganz Nordamerika.

     

    HPMSM und EMM werden für Batterien, in der Rüstung und weiteren Industriezweigen benötigt – und stellen einen der bekanntesten Schwachpunkte in den nordamerikanischen Lieferketten dar. Die USA betreiben keinerlei eigene Manganproduktion und importieren 100 % des Metalls aus dem Ausland, wobei China den Markt in weiten Teilen beherrscht.

     

    Mangannachfrage steigt stark an

     

    Im Weißen Haus, bei den großen Autoherstellern in Detroit und im Silicon Valley besteht im Hinblick auf Mangan weitgehende Einigkeit: Der derzeitige Status Quo lässt sich nicht mehr lange halten. Bis 2035 wird sich Prognosen zufolge allein die batteriebedingte Mangannachfrage in den USA versechsfachen. Die Nachfrage nach HPM könnte 2030 aufgrund des riesigen Bedarfs an Energiespeichern sogar zehnmal höher liegen als heute.

     

    Wer aus sicheren Lieferketten heraus liefern kann, sieht sich also einem großen und profitablen Markt gegenüber. Eine PEA attestiert Electric Metals USA für das Manganprojekt eine Amortisationszeit von nur 23 Monaten ab Produktionsbeginn, bei einem internen Zinsfuß von 43,5 %. 100.000 Tonnen HPMSM und 10.000 EMM pro Jahr sollen laut PEA künftig produziert werden.

     

    Kritische Metalle wie Mangan sind aufgrund der absehbaren Verknappung und der sich ausbildenden geopolitischen Prämie für sichere Lieferketten nicht nur bei Abnehmern aus der Industrie gefragt, sondern auch bei Investoren. Unter diesen sind Private Market Akteure ebenso anzutreffen wie große Rohstoffunternehmen, OEMs und Anleger, die sich an Privatplatzierungen beteiligen.

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