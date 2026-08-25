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    Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurt Gollowitzer verstärkt ab September Superfund
    • Jurist übernimmt Aufsicht und strategische Ausrichtung
    • Superfund entwickelt KI-gestützte Handelssysteme
    APA ots news - Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding
    Foto: Siarhei - 356130783

    Christian Baha holt Austria-Wien-Präsidenten und langjährigen Chef der Wien Holding in zentrale Führungsfunktion der Superfund Gruppe.

    Wien (APA-ots) - Wien/Vaduz - Der erfahrene Manager Dr. Kurt Gollowitzer verstärkt mit
    1. September 2026 das Führungsteam der Superfund Holding AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. In seiner Funktion als Mitglied des Verwaltungsrates übernimmt der Jurist Verantwortung für die Überwachung und strategische Ausrichtung der Superfund Gruppe, die 1995 von Christian Baha in Wien gegründet wurde. Seine ehrenamtliche Funktion als Präsident des österreichischen Fußball-Bundesligisten FK Austria Wien wird Gollowitzer weiter mit großem persönlichen Engagement ausüben.

    "Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Christian Baha", erklärt Gollowitzer. "Superfund steht für Unternehmergeist, Innovationskraft und internationales Denken. Für mich ist es eine spannende Herausforderung, meine langjährige Erfahrung in die strategische Entwicklung der weltweit tätigen Unternehmensgruppe einzubringen und gemeinsam mit dem Eigentümer neue Impulse zu setzen", so der Jurist.

    "Mit Kurt Gollowitzer holen wir Jahrzehnte an Erfahrung in der Führung großer Unternehmen in die Superfund Gruppe", erklärt Unternehmensgründer Christian Baha. "Ich kenne Kurt Gollowitzer seit vielen Jahren, in denen er an der Spitze der Wien Holding zahlreiche Beteiligungen der Stadt Wien verantwortet und entwickelt hat. Sein strategischer Blick und seine Fähigkeit, komplexe
    Unternehmensstrukturen erfolgreich weiterzuentwickeln, wird uns als führende Technologie-Gruppe der Finanzindustrie stärken", ist Baha überzeugt.

    Neben seiner Tätigkeit für die Superfund Holding AG übernimmt Gollowitzer weitere Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe. Für die Superfund Asset Management GmbH in Wien wird er die Geschäftsführung strategisch unterstützen. Sein Aufgabenbereich umfasst weiters die Beratung des Eigentümers im gesamten Bereich des international operierenden Konzerns.

    Die Superfund Gruppe von Investmentunternehmen wurde 1995 von Christian Baha in Wien gegründet. Superfund war der erste Fondsanbieter, der international Publikumsfonds mit
    vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. Ziel dieser Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, KI-gestützter Handelssysteme.

    Rückfragehinweis:
    Superfund Asset Management GmbH
    E-Mail: presse@superfund.com

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0028 2026-08-25/09:54







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