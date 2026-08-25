Hollyland präsentiert auf der IBC 2026 neue Lösungen für Live-Produktionen und die Erstellung von Inhalten

AMSTERDAM, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein weltweit tätiger Anbieter professioneller drahtloser Audio- und Videolösungen, wird auf der IBC 2026 neue Lösungen für die professionelle Live-Produktion und die moderne Content-Erstellung vorstellen. Vom 11. bis 14. September 2026 wird das Unternehmen sein erweitertes Ökosystem am Stand 11.C28 im RAI Amsterdam-Kongresszentrum präsentieren, wo Besucher die neuesten Technologien und Produkte kennenlernen können, deren Markteinführung für später im Jahr 2026 geplant ist.

Erweiterung des Live-Produktionsportfolios

Hollyland baut sein Produktangebot mit neuen Lösungen für die professionelle Produktion und die Erstellung von Inhalten weiter aus. Auf der IBC 2026 wird das Unternehmen neue Lösungen für die professionelle Live-Produktion vorstellen, die Produktionsteams dabei unterstützen sollen, in anspruchsvollen Umgebungen effizienter, zuverlässiger und nahtloser zu arbeiten. Das neue Sortiment umfasst den professionellen drahtlosen Monitor „Pyro 7 Ultra", den All-in-One-Live-Produktionsmischer „Argus X1" sowie die Intercom-Systeme „Solidcom C1 Air" und „Solidcom SE 2".

Der Pyro 7 Ultra, der am 3. September auf den Markt kommt, vereint professionelle Bildüberwachung und drahtlose Videoübertragung in einem 7-Zoll-Monitor. Bei professionellen Produktionen wurden traditionell separate Funkübertragungssysteme und eigenständige Feldmonitore eingesetzt, wobei zusätzliche Kabel zwischen den Geräten sowie separate Stromversorgungen für jedes Gerät erforderlich waren. Der Pyro 7 Ultra kann als Monitor und Sender an der Kamera oder als Handmonitor und Empfänger für die mobile Bildbetrachtung verwendet werden. Sein QD-LCD-Display bietet eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, wobei jeder Monitor werkseitig mit Calman kalibriert wird, um einen ΔE-Wert von unter 1,5 zu erreichen. Benutzer können das Display außerdem mit dem Hollyland Color Calibrator neu kalibrieren, um die Farbgenauigkeit langfristig zu gewährleisten. Das System bietet zudem eine Latenz von 20 ms, eine Übertragungsreichweite von 1 km, eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern, 4K60-Videoübertragung sowie TWiFi-Technologie.