DZ Bank schraubt nach Halbjahresrekord Erwartungen nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank peilt nach einem Rekordergebnis in den ersten sechs Monaten mehr Gewinn im Gesamtjahr an. "Für 2026 erhöhen wir unsere Prognose und rechnen mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro", sagte der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, in Frankfurt.

Anfang März hatte Riese für die DZ-Bank-Gruppe in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von rund drei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und mit rund 4,3 Milliarden Euro vor Steuern so viel verdient wie nie.