Regierung muss mehr für Erhalt von Industriejobs tun

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, fordert die Bundesregierung zu mehr Anstrengungen für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen in Deutschland auf. Es gebe keine wirklichen strategischen Lösungsansätze, sagte Vassiliadis am Montagabend vor Journalisten in Berlin - kurz vor der Kabinettsklausur in Neuhardenberg. Die Regierung setze zu stark auf die Frage sozialpolitischer Reformen.

In der jüngsten IGBCE-Mitgliederumfrage hätten 90 Prozent der Befragten angegeben, der Politik fehle es an Verständnis für die Themen der Industriebeschäftigten. Die Industrie verliere Monat für Monat rund 15.000 Arbeitsplätze, sagte Vassiliadis. Die Regierung aber bleibe "unter ihren Möglichkeiten". Es brauche einen Neustart strategischer Ansatzpunkte für eine Industriepolitik. Unter Industriebeschäftigten gebe es einen Vertrauensverlust vor allem in die SPD.