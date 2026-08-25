Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Trotz der Schwierigkeiten im zweiten Quartal bekräftigten die Experten von JP Morgan in der Erwartung anziehender Auftragseingänge im vierten Quartal und im nächsten Jahr mit einem Kursziel von 230 Euro ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 170 Euro erreichen, wo sie zuletzt am 29.7.26 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Die kräftige Erholung der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die nach einem langen Kursrückgang im März 2026 auf bis zu 130 Euro bis Anfang Juli wieder auf bis zu 190 Euro zulegen konnte, wurde zuletzt nach der Veröffentlichung schlechter Quartalszahlen von einem kräftigen Kursrückgang auf ihr aktuelles Niveau bei 154,80 Euro abgelöst.

Call-Optionsschein mit Strike bei 160 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 160 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ0TVN4, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 154,80 Euro mit 1,02 – 1,04 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 170 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,73 Euro (+66 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 142,078 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 142,078, Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN98YT7, wurde beim Adidas-Kurs von 154,80 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit auf 170 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,79 Euro (+108 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,819 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,819 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM1S7L8, wurde beim Adidas-Kurs von 154,80 Euro mit 1,97 – 1,98 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 170 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,41 Euro (+72 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.