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    AKTIE IM FOKUS

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    CTS Eventim scheitern am Widerstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung treibt CTS Eventim nur kurz an
    • CTS Eventim scheitert erneut am Widerstand bei 62,50
    • Metzler erwartet Wachstum und höhere Ausschüttungen
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim scheitern am Widerstand
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    (Tippfehler im 3. Absatz, 2. Satz berichtigt)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung hat am Dienstag die Papiere von CTS Eventim nur kurz angetrieben. Gleich nach dem Xetra-Auftakt war der Kurs zunächst um 2,8 Prozent gestiegen bis auf 62,50 Euro. Am Widerstand in diesem Bereich ging es für die Titel des Ticketvermarkters und Eventveranstalters aber erneut nicht weiter.

    Seit dem Kursabsturz Ende März im Zuge einer enttäuschenden Prognose kommt der Kurs über diese Hürde kaum hinaus. Zuletzt verloren CTS Eventim 0,7 Prozent auf 60,40 Euro.

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    Eine "Buy"-Empfehlung durch das Bankhaus Metzler bei einem Kursziel von 90 Euro half den Aktien nur kurz. Analyst Felix Dennl beton die klar unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem MDax in den vergangenen zwölf Monaten. Er traut dem Konzern bis 2028 im Schnitt ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu und rechnet mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität. Mit einer prall gefüllten Kasse von wohl 1,1 Milliarden Euro Ende 2028 verfüge man zudem über genügend Mittel für höhere Ausschüttungen an die Anleger./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 60,35 auf Tradegate (25. August 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +8,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,85 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +45,09 %/+64,88 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der CTS-Eventim-Aktie zwischen 52,50 und 59,60 Euro. Der Kurs geriet wegen gesunkener Marge und eines nur bestätigten Ausblicks unter Druck; 54 Euro gilt teils als Unterstützung. Diskutiert werden eine mögliche Erholung über 60 Euro, die aus technischer Sicht überverkaufte Lage sowie langfristiges Potenzial durch Marktführerschaft und Dividende. Analysten bleiben mit Kaufempfehlungen und Kurszielen von 95 bis 100 Euro optimistisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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