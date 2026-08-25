AKTIE IM FOKUS
CTS Eventim scheitern am Widerstand
- Kaufempfehlung treibt CTS Eventim nur kurz an
- CTS Eventim scheitert erneut am Widerstand bei 62,50
- Metzler erwartet Wachstum und höhere Ausschüttungen
(Tippfehler im 3. Absatz, 2. Satz berichtigt)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung hat am Dienstag die Papiere von CTS Eventim nur kurz angetrieben. Gleich nach dem Xetra-Auftakt war der Kurs zunächst um 2,8 Prozent gestiegen bis auf 62,50 Euro. Am Widerstand in diesem Bereich ging es für die Titel des Ticketvermarkters und Eventveranstalters aber erneut nicht weiter.
Seit dem Kursabsturz Ende März im Zuge einer enttäuschenden Prognose kommt der Kurs über diese Hürde kaum hinaus. Zuletzt verloren CTS Eventim 0,7 Prozent auf 60,40 Euro.
Eine "Buy"-Empfehlung durch das Bankhaus Metzler bei einem Kursziel von 90 Euro half den Aktien nur kurz. Analyst Felix Dennl beton die klar unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem MDax in den vergangenen zwölf Monaten. Er traut dem Konzern bis 2028 im Schnitt ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu und rechnet mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität. Mit einer prall gefüllten Kasse von wohl 1,1 Milliarden Euro Ende 2028 verfüge man zudem über genügend Mittel für höhere Ausschüttungen an die Anleger./ajx/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 60,35 auf Tradegate (25. August 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +8,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,29 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,85 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +45,09 %/+64,88 % bedeutet.
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ich denke die Aktie ist günstig und hat weiteres potential,
Und bei solchen Zahlen wird der Kurs erstmal bis auf 54 Euro abverkauft, wie Krank kann Börse sein .
CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.