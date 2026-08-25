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    Anleihe-Rückkäufe

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    Darum sprangen Gold und Bitcoin an – US-Regierung verdoppelt Anleihe-Käufe

    Das US-Finanzministerium verdoppelt seine Anleihe-Rückkäufe auf 4 Mrd. USD je Transaktion – finanziert über kurzfristige Schulden, die die Reputation der US-Staatsanleihen untergraben.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Rückkäufe werden durch kurzfristige Schulden finanziert
    • Der Trick schwächt langfristig die US-Staatsschulden
    • Gold und Bitcoin profitieren, während KI-Aktien einbrechen

     

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    Gold und der Bitcoin sind plötzlich angesprungen – und Sie werden gleich sehen, dass der Grund nichts mit Krypto zu tun hat.

    Der Auslöser liegt nicht im Kryptomarkt, sondern in einer Ankündigung des US-Finanzministeriums: Ab dem 9. September verdoppelt das Ministerium die Rückkäufe lang laufender Staatsanleihen von 2 auf 4 Mrd. USD je Transaktion – befristet bis zum 4. November, rein zufällig genau bis zu den Midterm-Wahlen. Die Meldung lief durch rund 20 Finanzpublikationen. Keine einzige stellte die naheliegendste Frage: Woher kommt das Geld dafür?

    Woher das Geld für die Rückkäufe kommt

    Die Antwort ist unspektakulär: aus kurz laufenden Anleihen. Deren Verzinsung liegt niedriger, die Zinslast der US-Regierung sinkt dadurch kurzfristig.

    Der Preis dafür fällt später an. Jede kurz laufende Anleihe muss erneut refinanziert werden. Je größer dieser Anteil am Schuldenberg wird, desto abhängiger wird die US-Regierung von den Zinsen am kurzen Ende – und desto genauer schauen Anleger auf ihre Solvenz. Mittelfristig untergräbt das die Reputation der US-Staatsschulden. Genau in diesem Moment suchen Anleger nach Werten außerhalb des Fiat-Systems.

    Drei Prüfschritte für einen kosmetischen Zinseffekt

    Ob eine Zinsbewegung wirtschaftliche Substanz hat oder nur die Optik verbessert, lässt sich an drei Punkten festmachen:

    1. Woher kommt die Gegenfinanzierung? Wird eine Entlastung an einer Stelle durch eine neue Verpflichtung an anderer Stelle erkauft, ist sie buchhalterisch, nicht wirtschaftlich.
    2. Läuft die Maßnahme befristet? Ein Enddatum, das mit einem politischen Termin zusammenfällt, deutet auf Optik statt Ökonomie.
    3. Reagieren zinssensible Anlagen wie erwartet? Bleibt die rechnerisch fällige Reaktion aus, hat der Markt die Maßnahme bereits durchschaut.

    Alle drei Punkte treffen auf die aktuelle Ankündigung zu.

    Warum KI-Aktien trotz sinkender Zinsen einbrachen

    Die Bewertungsmechanik folgt einer einfachen Logik: Sinken die Zinsen am langen Ende, sinkt der Risikoabschlag beim Bewertungsmultipel (Kurs-Gewinn-Verhältnis oder EV/EBITDA). Künftige Gewinne bekommen heute ein höheres Preisschild. Rechnerisch müssten die Kurse von Wachstumsaktien – allen voran KI-Aktien – dadurch steigen.

    Sie stiegen nicht. KI-Aktien brachen in der vergangenen Woche ein, weil Anleger durchschauen, dass hinter den gedrückten Zinsen keine solide Wirtschaft steht, sondern ein kosmetischer Eingriff. Zusätzlichen Gegenwind bekamen KI-Aktien durch das Interesse eines Private-Equity-Fonds an Workday, einem Softwareunternehmen, das zuvor als vermeintliches KI-Opfer ausverkauft worden war – die Meldung verhalf Softwareaktien in der vergangenen Woche zu einer kräftigen Gegenbewegung, ein Indiz dafür, dass Anleger derzeit selektiv umschichten statt pauschal auf KI zu setzen.

    Was Gold und Bitcoin gemeinsam haben

    Beide sind für Anleger die Alternative zum Fiat-Geld, sobald das Vertrauen in die Staatsfinanzierung bröckelt. Für Halter von Wachstumsaktien bedeutet das: Der Risikoabschlag bei KI-Titeln bleibt hoch, solange die Zinssenkung als kosmetisch erkannt wird. Für Halter von Gold und Bitcoin bedeutet es das Gegenteil – beide profitierten in der vergangenen Woche, der Bitcoin zusätzlich durch einen Short-Squeeze, der ihn um 22 % nach oben katapultierte.

    Fazit

    Der Refinanzierungstrick verschiebt die Zinslast nach hinten, nicht weg. Anleger, die die drei Prüfschritte anwenden, erkennen solche Eingriffe künftig selbst – unabhängig davon, ob der nächste Anlass eine Zollankündigung, ein Zinsentscheid oder wieder ein Anleiheprogramm ist.

    Woran erkennen Sie, ob eine Zinsbewegung auf wirtschaftlicher Substanz beruht oder auf einem politischen Eingriff? Kommentieren Sie gerne unten.

    Die aktuelle Anlegerstimmung zu Gold, Bitcoin und KI-Aktien können Sie auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de

    Die vollständige Einordnung zu den gestiegenen Energiepreisen und dem möglichen Fed-Kurswechsel unter Kevin Warsh finden Sie im Heibel-Unplugged-Blog: https://www.heibel-ticker.de/blog/anleihe-rueckkaeufe-gold-bitcoin/

    Warum ich Gold nicht als Spekulation, sondern als Reaktion auf die Verschuldungspolitik einordne, habe ich hier ausführlich beschrieben: https://www.heibel-ticker.de/blog/gold-analyse-und-investmentstrategie ...

    Wie sich der Bitcoin als eigenständiges alternatives Geldsystem neben Gold positioniert, zeige ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/bitcoins-enormes-aufholpotenzial-geg ...

    Warum ich die Zinserhöhungssorgen rund um Fed-Chef Kevin Warsh anders einschätze als der Markt, lesen Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-zinsen-zinserhoehung ...

     




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    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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