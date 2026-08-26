Gold zeigt erneut fundamentale Stärke – hier liegt der Fokus auf dem Starter Pit

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird im Namen von Mayfair Gold Corp. verbreitet. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit dem Unternehmen entgeltliche IR-Beratungsverträge. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 26.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Goldnachfrage erhält wieder Rückenwind +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nach mehreren schwächeren Monaten hat der Goldmarkt im August wieder an Dynamik gewonnen. Der World Gold Council meldete für Juli 2026 weltweite Nettozuflüsse von 3 Mrd. USD in physisch besicherte Gold-ETFs. Damit kehrten die Fonds nach zwei Monaten mit Abflüssen in positives Terrain zurück; ihre Bestände stiegen um 23 Tonnen auf 4.068 Tonnen. Gleichzeitig erholten sich die Nettokäufe der Zentralbanken im zweiten Quartal deutlich auf 289 Tonnen, nach revidierten 57 Tonnen im ersten Quartal.

Auch das Wells Fargo Investment Institute bleibt für Gold grundsätzlich positiv, warnt jedoch vor einem ungleichmäßigen Kursverlauf. Die Strategen nannten Mitte August für Ende 2026 eine Zielspanne von 4.900 bis 5.100 USD je Feinunze. Diese Einschätzung ist eine Prognose und keine Gewissheit. Reale US-Renditen, die Geldpolitik der US-Notenbank, der US-Dollar und geopolitische Entwicklungen dürften den Goldpreis weiterhin spürbar beeinflussen.

Die jüngsten Daten sprechen damit für eine weiterhin belastbare strukturelle Nachfrage, nicht aber für einen geradlinigen Anstieg des Goldpreises. Gerade für Goldentwickler ist dieses Umfeld relevant: Höhere Goldpreisannahmen können die Projektwirtschaftlichkeit verbessern, während niedrigere Preise, Kosteninflation oder ungünstige Wechselkursbewegungen den gegenteiligen Effekt haben können.

Fenn-Gib: große Ressource, bewusst kleinerer erster Entwicklungsschritt

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) hält das Fenn-Gib-Goldprojekt zu 100 Prozent. Das Projekt liegt im Timmins-Goldbezirk im Norden Ontarios. Die angezeigte Mineralressource mit Stichtag 3. September 2024 umfasst bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Gold 181,3 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,74 g/t Gold beziehungsweise 4,313 Mio. Unzen Gold. Hinzu kommt eine abgeleitete Mineralressource von 8,921 Mio. Tonnen mit 0,49 g/t Gold beziehungsweise rund 141.000 Unzen. Der Mineralressourcenschätzung liegt unter anderem ein Goldpreis von 2.000 USD je Unze zugrunde.

Quelle: Mayfair Gold

Die Entwicklungsstrategie zielt zunächst nicht auf die gesamte angezeigte Mineralressource, sondern auf die höhergradige, oberflächennahe Phase-1-Startergrube. Die PFS mit Stichtag 19. Dezember 2025 weist eine wahrscheinliche Mineralreserve von 25,13 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Gold beziehungsweise rund 1,04 Mio. Unzen aus. Die Mineralreservenschätzung basiert unter anderem auf einem Design-Goldpreis von 1.750 USD je Unze und einem höheren Cut-off-Gehalt von 0,80 g/t Gold.

Mayfair beschreibt den PFS-Minenplan als Nutzung von rund 24 Prozent der 4,313 Mio. Unzen umfassenden angezeigten Mineralressource. Der übrige Teil der Ressource bleibt dem Unternehmen als Optionswert erhalten, den es nach Aufnahme der Produktion erschließen kann.

Quelle: Mayfair Gold

PFS skizziert einen gestuften Weg zur Produktion

Im Basisszenario der PFS belaufen sich die anfänglichen Investitionsausgaben (Initial Capex) auf 450 Mio. CAD. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.100 USD je Unze und einem Wechselkurs von 1,35 CAD je USD ergeben sich nach Steuern ein Kapitalwert bei fünf Prozent Abzinsung von 652 Mio. CAD, eine interne Verzinsung von 24 Prozent und eine Amortisationszeit von 2,7 Jahren. Diese Werte sind modellbasierte Schätzungen und hängen wesentlich vom Goldpreis, Wechselkurs, den Investitions- und Betriebskosten sowie der planmäßigen Umsetzung ab.

Der PFS-Minenplan modelliert über 14,3 Jahre eine gesamte Goldproduktion von rund 920.000 Unzen. Für die ersten sechs Betriebsjahre werden durchschnittlich 71.336 Unzen pro Jahr modelliert. Nach der aktuellen Unternehmensplanung könnte 2028 mit dem Bau begonnen und 2030 die erste Produktion erreicht werden.

Quelle: Mayfair Gold

Diese Termine sind Unternehmensziele und setzen unter anderem rechtzeitige Genehmigungen, eine gesicherte Finanzierung, Detailengineering und eine erfolgreiche Bauausführung voraus.

Gehaltskontrollprogramm stützt das Modell – im untersuchten Bereich

Das Ende 2025 abgeschlossene Gehaltskontrollprogramm umfasste 56 Diamantbohrlöcher über insgesamt rund 4.200 Meter. Untersucht wurden etwa 1 Mio. Tonnen Material, die in der PFS als wahrscheinliche Mineralreserve klassifiziert sind – rund 25 Prozent des geplanten Phase-1-Bereichs. Oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,80 g/t Gold lieferte das Gehaltskontrollmodell einen ähnlichen Gehalt und rund zwei Prozent mehr Tonnen als das Reservenmodell.

Beim Material oberhalb von 3,0 g/t Gold wurden 28 Prozent mehr Tonnen bei einem um sieben Prozent höheren Gehalt modelliert. Dies entsprach im Testgebiet 37 Prozent mehr enthaltenem Gold als im Modell der wahrscheinlichen Mineralreserve. Die Ergebnisse stützen damit die Kontinuität des höhergradigen Materials im getesteten Teil der Startergrube und könnten sowohl die Detailplanung der frühen Abbaufolge unterstützen als auch dazu beitragen, das Risikoprofil der erwarteten Cashflows im Hinblick auf eine Projektfinanzierung zu reduzieren.

Quelle: Mayfair Gold

Engineering, Genehmigungen, Finanzierung und Projektteam im Fokus

Im zweiten Quartal 2026 verlagerte sich der operative Schwerpunkt weiter auf die konkrete Projektvorbereitung. Mayfair Gold arbeitete mit Ausenco am Front-End-Engineering für die geplante Anlage mit 4.800 Tonnen Tagesdurchsatz, setzte Umweltbasisstudien fort und bereitete die Einreichung im Rahmen des Ontario-Verfahrens „One Project, One Process“ vor. Parallel wurden die Arbeiten an Stromversorgung, Standortzugang, Geotechnik, Halden- und Wassermanagement sowie der Planung der Tailingsanlage vorangetrieben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erste Gespräche mit potenziellen Projektfinanzierungspartnern aufgenommen. Für die nächsten Arbeitsschritte plante Mayfair unter anderem den Abschluss der Anlagen-FEED, die Ausschreibung der Detailplanung sowie die Fortführung der Genehmigungs- und Finanzierungsgespräche. Damit wird Fenn-Gib zunehmend zu einer Umsetzungsstory, wobei in den kommenden zwölf Monaten mehrere wesentliche risikoreduzierende Katalysatoren erwartet werden – darunter Finanzierung, Genehmigungen, Engineering, Design und Konsultationen mit indigenen Gemeinschaften.

Am 24. August 2026 gab Mayfair die Ernennung von Desmond „Des“ Tranquilla zum Chief Projects Officer und Ruben Wallin zum Senior Vice President, Sustainability bekannt. Nach Unternehmensangaben sollen die beiden Funktionen insbesondere die technische Projektumsetzung, das 1P1P-Genehmigungsverfahren sowie die Umwelt-, Behörden-, indigene und kommunale Stakeholderarbeit stärken. Die Verstärkung des Teams unterstützt die Projektvorbereitung und erhöht die Umsetzungskapazität.

Ein klar umrissener Entwicklungsansatz

Die zentrale Mayfair-Investmentstory liegt in der Kombination aus Ressourcengröße und einem bewusst begrenzten ersten Minenplan. Der höhergradige Starterbereich soll den anfänglichen Kapitalbedarf und die Ausführungskomplexität gegenüber einer sofortigen Entwicklung des gesamten Vorkommens begrenzen. Nach Unternehmensangaben erfasst der PFS-Minenplan rund 24 Prozent der 4,313 Mio. Unzen umfassenden angezeigten Mineralressource. Der verbleibende Teil ist keine Mineralreserve und stellt potenzielle längerfristige Optionalität dar. Ob und in welchem Umfang daraus letztlich zusätzliche Mineralreserven oder Produktion entstehen können, muss durch weitere technische Studien, Genehmigungen und Wirtschaftlichkeitsbewertungen belegt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mayfair Gold: Mayfair-Gold-Unternehmensprofil bei SRC

Weiterführende Informationen: Edelmetallreport 2026

Viele Grüße

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Datenstand

Mayfair Gold – Appoints Chief Projects Officer and SVP Sustainability, 24.08.2026

Mayfair Gold – Q2 2026 Operating and Financial Results, 12.08.2026

Mayfair Gold – Q2 2026 Project Update, 23.07.2026

Mayfair Gold – Final Grade Control Results, 18.06.2026

Mayfair Gold – Fenn-Gib PFS, 08.01.2026

Deutsche Börse – Mayfair Gold Corp., Stammdaten (WKN/ISIN), abgerufen am 24.08.2026

World Gold Council – Gold ETF Flows: July 2026, 06.08.2026

World Gold Council – Gold Demand Trends Q2 2026: Central Banks, 30.07.2026

Kitco News – Wells Fargo Gold Outlook, 18.08.2026

Introbild: KI-generiert

Methodik und Datenstand: Der Beitrag basiert auf den vorstehend genannten öffentlich zugänglichen Quellen. Unternehmensbezogene technische Angaben wurden mit den Veröffentlichungen von Mayfair Gold und der PFS abgeglichen. Datenstand ist der 24.08.2026. Prognosen, Zielwerte und Planungen werden als solche gekennzeichnet. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht.

Transparenz- und Interessenkonflikthinweis: Die nachfolgenden Angaben erfolgen insbesondere im Hinblick auf § 85 WpHG, Art. 20 MAR und die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958. Dieser kommerzielle Beitrag wird im Namen von Mayfair Gold Corp. verbreitet. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält vom Emittenten eine Vergütung auf Grundlage entgeltlicher IR-Beratungsverträge. Diese Beziehung begründet einen wesentlichen Interessenkonflikt. Der nicht namentlich genannte Autor hielt nach den der Redaktion vorliegenden Angaben zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung keine Positionen in Wertpapieren oder Finanzinstrumenten von Mayfair Gold. Die offengelegte Netto-Position der SRC liegt unter 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Mayfair Gold hält keine Beteiligung von mindestens fünf Prozent an SRC. Autoren, Mitarbeitende oder mit SRC verbundene Personen können – soweit vorstehend nicht anders angegeben – Positionen in besprochenen Emittenten halten und Transaktionen in solchen Wertpapieren vornehmen.

Wichtige Hinweise zu zukunftsgerichteten Angaben und technischen Informationen: Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Produktionsbeginn, Projektwirtschaftlichkeit und möglicher Erweiterung. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Abgeleitete Mineralressourcen weisen eine geringere geologische Vertrauensbasis auf als angezeigte Mineralressourcen. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Tim Maunula, P.Geo., erstellt; die Mineralreservenschätzung erfolgte unter Aufsicht von Gordon Zurowski, P.Eng. Beide sind Qualified Persons gemäß NI 43-101. Nach Angaben von Mayfair Gold wurden die jüngeren Unternehmensmeldungen von Drew Anwyll, P.Eng., CEO und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft beziehungsweise genehmigt. Maßgeblich sind die englischsprachigen Originalveröffentlichungen und der auf SEDAR+ hinterlegte technische Bericht.

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