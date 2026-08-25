Wall Street attackiert Bessent/Trump: Wenn Haie Blut riechen..!

Die Wall Street attackiert die Trump-Regierung - vor allem US-Finanzminister Bessent - wegen seiner Anleihen-Rückkäufe scharf: die Haie riechen Blut! Denn die Trump-Regierung wird immer schwächer - das zeigte vor allem der Auftritt von Bessent gestern, als er den ökonomischen D-Day gegen den Iran ankündigte, aber gleichzeitig sagte, dass die Maßnahmen nicht sofort umgesetzt würden, weil er nicht das globale Finanzsystem in die Luft sprengen wolle. Damit offenbart er die Schwäche der Position der Trump-Regierung gegenüber dem Iran und vor allem gegenüber China, das der zentrale Unterstützer Teherans ist. Nun attackiert die mit Druckenmiller, JP Morgan, Pimco und Citadel die Elite der Wall Street das von Bessent angekündigte Rückkaufprogramm länger laufender Anleihen. Das zeigt, dass die Wall Street ihre Angst vor Trump verlore Goldn hat und mit seiner Niederlage bei den US-Zwischenwahlen rechnet!

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