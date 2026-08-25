Scout24 Aktie gut behauptet +3,35 % - 25.08.2026

Die Scout24 Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,35 % auf 79,43€ zulegen. Das sind +2,58 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Scout24 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,43€, mit einem Plus von +3,35 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Scout24 Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Scout24 bisher ein Minus von -10,09 %.

Während Scout24 heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %. Damit gehört Scout24 heute zu den auffälligeren Werten.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,81 % 1 Monat +13,05 % 3 Monate +5,67 % 1 Jahr -32,04 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 25.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.